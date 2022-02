https://cz.sputniknews.com/20220226/rusti-vojaci-zlikvidovali-hraz-ktera-branila-dodavkam-vody-na-krym-17824280.html

Ruští vojáci zlikvidovali hráz, která bránila dodávkám vody na Krym

Ruští vojáci zlikvidovali hráz, která bránila dodávkám vody na Krym

Specialisté ruského ministerstva obrany zlikvidovali betonovou hráz, která byla postavena v roce 2014 v Chersonské oblasti za účelem přerušení dodávek vody na... 26.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-26T22:14+0100

2022-02-26T22:14+0100

2022-02-26T22:14+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

ukrajina

rusko

krym

válka

voda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/17802601_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_8803ca32ab4c9161b0c76cc21dc3208e.jpg

Ve čtvrtek, po zahájení ruské speciální operace, se armáda vydala do Chersonu, což umožnilo odblokovat Severokrymský kanál. Jak uvedl Aksjonov, dodávka vody na poloostrov bude zahájena poté, co budou připraveny čerpací stanice a vodohospodářské stavby. Zdůraznil, že všechny uzly kanálu jsou kontrolovány ruskými ozbrojenými silami.V pátek zkontroloval stav koryta Severokrymského kanálu od hranic Krymu až po odběrná zařízení v oblasti Kalančak a také betonovou hráz.Podle slov Aksjonova pokračují práce na návratu vody Dněpru na poloostrov.Dříve Ukrajina zajišťovala až 85 procent potřeb Krymu ve sladké vodě přes Severokrymský kanál vedoucí od Dněpru. Po znovusjednocení poloostrova s Ruskem však byly dodávky jednostranně zcela zastaveny.Problém byl řešen pomocí těžby z podzemních zdrojů a rezervoárů přírodního naplnění, v některých regionech republiky bylo zavedeno režimové zásobování domů, zásobování Simferopolu bylo přeorientováno na artézské zdroje. Byla zahájena realizace komplexního plánu ruské vlády na zajištění spolehlivého zásobování vodou. Na vyřešení problému bylo přiděleno asi 50 miliard rublů.Ruský prezident Vladimir Putin podepsal 21. února dekrety o uznání suverenity Doněcké a Luhanské lidové republiky a 24. února oznámil zahájení speciální vojenské operace v Donbasu. Ujistil, že plány Moskvy nezahrnují okupaci Ukrajiny, pouze její demilitarizaci a denacifikaci. Zdůraznil, že cílem operace je ochrana obyvatel DLR a LLR, kteří jsou osm let vystaveni genocidě.Prezident vyzval příslušníky Ozbrojených sil Ukrajiny, aby složili zbraně: budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se ke svým rodinám. Podle Putinových slov bude veškerá odpovědnost za krveprolití ležet na svědomí kyjevského režimu.Ruské ministerstvo obrany později zdůraznilo, že nedochází k útokům na civilní objekty na území Ukrajiny – pouze na vojenskou infrastrukturu; civilní obyvatelstvo není ohroženo.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220226/v-rade-bezpecnosti-osn-byly-predlozeny-falesne-informace-pro-odsouzeni-operace-rf-17819702.html

ukrajina

rusko

krym

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, rusko, krym, válka, voda