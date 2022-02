https://cz.sputniknews.com/20220226/v-lamansskem-prulivu-byla-zadrzena-ruska-lod-ktera-prepravovala-automobily-17818034.html

V Lamanšském průlivu byla zadržena ruská loď, která přepravovala automobily

V Lamanšském průlivu byla zadržena ruská loď, oznámila agentura France Presse s odvoláním na Námořní prefekturu. 26.02.2022

2022-02-26T12:21+0100

2022-02-26T12:21+0100

2022-02-26T12:27+0100

svět

loď

rusko

francie

sankce

Velvyslanectví Ruska ve Francii Sputniku potvrdilo zadržení lodě. Diplomaté se okamžitě spojili s francouzskými úřady a požadují vysvětlení.Ruská loď zadržená v Lamanšském průlivu přepravovala automobily do Petrohradu, v současné době byla poslána do obce Boulogne-sur-Mer, oznámila agentura France Presse s odvoláním na Námořní prefekturu.Jak bylo oznámeno, jedná se o komerční loď. Celnice ji zadržela v noci na sobotu. Patřila pravděpodobně ruské společnosti, proti níž zavedla EU sankce. Podle mluvčí Námořní prefektury Véronique Magnenové je loď „podezřelá v souvislosti s ruskými zájmy, proti nimž byly zavedeny sankce“. Loď byla poslána do obce Boulogne-sur-Mer v departamentu Pas-de-Calais.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

rusko

francie

2022

loď, rusko, francie, sankce