https://cz.sputniknews.com/20220227/biden-promluvil-o-alternative-k-rozsahlym-sankcim-proti-rusku-17825751.html

Biden promluvil o „alternativě“ k rozsáhlým sankcím proti Rusku

Biden promluvil o „alternativě“ k rozsáhlým sankcím proti Rusku

Americký prezident Joe Biden uvedl, že alternativou k zavedení rozsáhlých sankcí ze strany západních zemí vůči Rusku v souvislosti s událostmi na Ukrajině by... 27.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-27T06:34+0100

2022-02-27T06:34+0100

2022-02-27T06:34+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

joe biden

usa

rusko

protiruské sankce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/17643695_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_479f7a1d71bb58adc3d118587311666d.jpg

„Máte dvě možnosti: zahájit třetí světovou válku a fyzicky jít do války s Ruskem, nebo zaručit, že země, která tak krutě porušuje mezinárodní právo, za to zaplatí cenu,“ řekl Biden novináři a herci Brianu Tyleru Cohenovi na jeho YouTube kanálu.Zdůraznil, že události na Ukrajině budou mít pro Rusko důsledky nejen v blízké, ale i vzdálené budoucnosti.Situace na UkrajiněVladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byly vyřazovány z provozu vojenská infrastruktura, objekty protivzdušné obrany, vojenská letiště a letectvo Ozbrojených sil Ukrajiny.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

usa

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

joe biden, usa, rusko, protiruské sankce