https://cz.sputniknews.com/20220227/cesko-vyhovi-zadosti-zelenskeho-a-poskytne-ukrajine-dalsi-zbrane-za-400-mil-kc-oznamil-fiala-17831956.html

Česko vyhoví žádosti Zelenského a poskytne Ukrajině další zbraně za 400 mil. Kč, oznámil Fiala

Česko vyhoví žádosti Zelenského a poskytne Ukrajině další zbraně za 400 mil. Kč, oznámil Fiala

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požádal Českou republiku o další zbraně a vojenskou techniku. Premiér Petr Fiala dnes na CNN Prima News oznámil, že to... 27.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-27T13:33+0100

2022-02-27T13:33+0100

2022-02-27T13:44+0100

česko

petr fiala

česká republika

zbraně

ukrajina

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/17452789_0:0:3031:1705_1920x0_80_0_0_b3cad0227d860893f307ab89d36e9460.jpg

Fiala mluvil s prezidentem Ukrajiny v sobotu, a to hned dvakrát.„Nebyl to rozhovor o zdvořilostech. Byl to rozhovor s člověkem, který bojuje a je ve válce,“ vysvětlil.Česká vláda tak podle premiéra rozhodla, že pošle na Ukrajinu další zbraně a vojenskou techniku.„Začali jsme to organizovat. Na mimořádném jednání vlády to schválíme a odpoledne bychom to mohli začít dopravovat na Ukrajinu,“ doplnil.Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) již potvrdila, že česká vláda na svém dnešním zasedání schválila dodávku vojenského materiálu v hodnotě 400 milionů korun pro Ukrajinu. Složení dodávky nechtěla upřesnit, jen řekla, že nejde o lehké zbraně.Fiala označil situaci na Ukrajině za strašnou a znovu zkritizoval postup RF.Podle premiéra je také třeba, aby západní svět přistoupil k dalším sankcím vůči Moskvě, které by měly jít až na samotnou hranu možného.Už dnes, v neděli ráno, odjel z České republiky na Ukrajinu vlak s ručními palnými zbraněmi a střelivem. Podle šéfky resortu obrany Jany Černochové náklad zahrnuje 30 000 pistolí, 7 000 útočných pušek, 3 000 kulometů, několik desítek odstřelovacích pušek a asi milion nábojů do nich. Náklad již překročil česko-polskou hranici a míří k cíli.O den dříve vláda republiky schválila poskytnutí vojenské pomoci ukrajinské armádě za 188 milionů korun.Vojenská operace RFPrezident Ruska Vladimir Putin tak ve čtvrtek 24. února oznámil, že na žádost vedoucích představitelů republik Donbasu přijal rozhodnutí o speciální vojenské operaci. Ruský předák zdůraznil, že Moskva neplánuje okupaci ukrajinských území. Ministerstvo obrany RF oznámilo, že ruští vojáci neútočí na ukrajinská města, ale vysoce přesnými prostředky vyřazují z provozu vojenskou infrastrukturu. V televizním projevu k Rusům dodal, že okolnosti „vyžadují rozhodné a okamžité jednání“.Podle ruského vůdce bude mít veškerou odpovědnost za krveprolití na svědomí vládnoucí režim na Ukrajině. Vyzval protoukrajinskou armádu, aby neplnila zločinné rozkazy ukrajinských úřadů, složila zbraně a odešla domů.Později Ministerstvo obrany RF zdůraznilo, že ruské ozbrojené síly nezahájily žádné útoky na ukrajinská města: vojenská infrastruktura byla vyřazena z provozu vysoce přesnými zbraněmi. Civilnímu obyvatelstvu podle ministerstva nic nehrozí. Ministerstvo obrany dodalo, že ukrajinská pohraniční stráž „neklade žádný odpor“, v některých případech se ukrajinská armáda vzdává, a poté má možnost vrátit se ke svým rodinám.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

česká republika

ukrajina

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

petr fiala, česká republika, zbraně, ukrajina, rusko