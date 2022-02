Gazprom normálně pokračuje v dodávkách plynu přes Ukrajinu

Co se týče plynovodu Jamal-Evropa , což je také jedna z hlavních tras dodávek plynu Gazpromu do Evropy, pak za uplynulý plynový den fungoval znovu normálně, počínaje 22.00 hod moskevského času (20.00 SEČ) 26. února a do 08.00 moskevského času (06.00 SEČ) 27. února (celkem asi 1,2 milionu kubíku za hodinu).