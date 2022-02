https://cz.sputniknews.com/20220227/madarsko-tvrdi-ze-nebude-ukrajine-dodavat-zbrane-17837415.html

Maďarsko tvrdí, že nebude Ukrajině dodávat zbraně

Maďarsko tvrdí, že nebude Ukrajině dodávat zbraně

Maďarský premiér Viktor Orbán prohlásil, že Maďarsko nepošle zbraně na Ukrajinu, protože země všechny zbraně, které má, potřebuje. 27.02.2022, Sputnik Česká republika

„Maďarský postoj se nezmění, protože maďarské ozbrojené síly potřebují všechny své zbraně, aby mohly bránit hranice své země, a proto na rozdíl od Itálie a Německa zbraně na Ukrajinu nepošleme," řekl Orbán v rozhovoru pro televizní kanál M1 TV.Maďarský premiér zároveň zdůraznil, že jeho země podpoří sankce dohodnuté v EU.„V Bruselu jsem také řekl, že jsme vždy měli k sankcím jiný postoj, ale teď už je to jedno. Je válka a teď není třeba ukazovat, kdo je chytřejší, ale spojovat se. Proto podpoříme sankce, na nichž se země EU dohodly. Všechny opačné zprávy jsou dezinformace,“ řekl maďarský premiér.Situace na UkrajiněV posledních týdnech se kriticky vyhrotila situace na Donbasu, Kyjev soustředil na linii dotyku větší část armády a posílil ostřelování DLR a LLR s použitím techniky zakázané minskými dohodami. Kvůli hrozbě invaze zahájily úřady republik evakuaci žen, dětí a starších lidí do ruských regionů, vyhlásily všeobecnou mobilizaci a dne 19. února požádaly Rusko o uznání jejich nezávislosti.Dva dny poté, 21. února, ruský prezident Vladimir Putin podepsal výnosy o uznání suverenity LLR a DLR a následně, 24. února, oznámil zahájení speciální operace. V souvislosti s tím ujistil. že Moskva neplánuje okupaci Ukrajiny, ale její demilitarizaci a denacifikaci. Prezident označil za cíl operace ochranu obyvatel DLR a LLR, kteří byli osm let vystaveni genocidě. V reakci na to západní státy zahájily nové kolo sankcí, jež byly prvně vyhlášeny v roce 2014.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

