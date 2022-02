https://cz.sputniknews.com/20220227/ministri-zahranici-zemi-eu-informovali-o-novych-tvrdych-sankcich-proti-rusku-17834141.html

Ministři zahraničí zemí EU informovali o nových tvrdých sankcích proti Rusku

Ministři zahraničí zemí EU informovali o nových tvrdých sankcích proti Rusku

Evropská unie může již zítra přijmout další balíček sankcí proti Rusku, řekl vysoký představitel EU pro zahraniční vztahy a bezpečnostní politiku Josep... 27.02.2022, Sputnik Česká republika

„Ministři zahraničních věcí zemí EU na mimořádném zasedání ohledně Ukrajiny přijmou další tvrdé sankce proti Ruské federaci, včetně odpojení ruských bank od SWIFT,“ napsal na Twitteru.Včera bylo uveřejněno, že ruské banky, na které se vztahují sankce, budou brzy odpojeny od systému SWIFT. Západní země se navíc rozhodly omezit možnost Banky Ruska podporovat kurz rublu mezinárodními finančními transakcemi – jak řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, její transakce budou zmrazeny.V reakci na to Rusko již vytvořilo svůj vlastní systém předávání finančních zpráv. Podle posledních údajů je k němu již připojeno 23 zahraničních účastníků z Arménie, Běloruska, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Německa a Švýcarska.Podle údajů Centrální banky RF do 18. února ruské mezinárodní rezervy dosáhly nového historického maxima, když vzrostly na 643,2 miliardy dolarů. Přitom do poloviny loňského roku aktiva denominovaná v dolarech klesla na 16,4 procenta, zatímco podíl v eurech, jüanech, librách šterlinků a dalších měnách vzrostl.Západní země oznámily nové kolo sankční spirály, která se odvíjí od roku 2014, a to poté, co prezident Vladimir Putin 21. února podepsal dekrety uznávající suverenitu LLR a DLR a 24. února oznámil zahájení speciální operace v Donbasu. Podle prezidentových slov je cílem operace ochrana obyvatel DLR a LLR, kteří jsou osm let vystaveni genocidě. Ujistil, že plány Moskvy nezahrnují okupaci Ukrajiny, pouze její demilitarizaci a denacifikaci.Pod nová omezení se dostalo několik velkých ruských bank, včetně Sberbank a VTB. Pro některé státní podniky jsou zkomplikovány možnosti přilákat zahraniční kapitál. Na dodávky high-tech produktů do Ruska byly uvaleny sankce. Německo zastavilo certifikaci plynovodu Nord Stream 2. Velká Británie a mnoho dalších zemí uzavřelo nebe pro ruská letadla.Moskva uvedla, že předem připravila akční plán pro případ nové vlny sankcí a poskytne veškerou nezbytnou podporu podnikům, na které se omezení vztahují, a zajistí tak hladký chod ekonomiky. Vláda také připravuje odvetná opatření, ale podrobnosti zatím nejsou známy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

