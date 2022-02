https://cz.sputniknews.com/20220227/nato-projedna-reakci-na-putinovo-prohlaseni-o-strategickych-silach-17838353.html

NATO projedná reakci na Putinovo prohlášení o strategických silách

NATO projedná reakci na Putinovo prohlášení o strategických silách

Německá ministryně obrany Christine Lambrechtová označila prohlášení ruského prezidenta Vladimira Putina o převedení strategických zadržovacích sil do... 27.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-27T23:48+0100

2022-02-27T23:48+0100

2022-02-27T23:48+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

nato

vladimir putin

jaderné zbraně

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/15538350_0:28:3081:1761_1920x0_80_0_0_2f86e471ac1d8964f771c87c7d5e23ec.jpg

„Tato prohlášení je třeba brát vážně. Sledovali jsme prohlášení se znepokojením. Nyní je na NATO, aby posoudilo, jak na to reagovat, aby nepřispělo k eskalaci. Nyní jde o to zachovat chladnou hlavu právě v této velmi, velmi složité situaci,“ řekla v rozhovoru pro televizní kanál ARD, kterou cituje deník Stern.Na upřesňující otázku, zda by NATO mělo připravovat svůj jaderný arzenál, Lambrechtová opětovně uvedla, že „toto je hrozba, musíme brát vážně, co říká Putin, ale musíme se k tomu (reakci) připravit s chladnou hlavou“.Putin v neděli na schůzce s ministrem obrany Sergejem Šojgu a náčelníkem generálního štábu Valerijem Gerasimovem nařídil převedení zadržovacích sil do zvláštního pohotovostního režimu. Prohlásil, že „nejvyšší představitelé předních zemí NATO připouštějí i agresivní výroky na adresu naší země“. Bílý dům na to odpověděl, že NATO Rusko neohrožuje a Putinův rozkaz označil za reakci na hrozby, „které neexistují“.VZHLEDEM K MOŽNÉMU BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

https://cz.sputniknews.com/20220227/putin-naridil-uvest-sily-jaderneho-odstrasovani-do-nejvyssi-pohotovosti-17833155.html

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, vladimir putin, jaderné zbraně, rusko