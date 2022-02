https://cz.sputniknews.com/20220227/rakusan-chce-v-bruselu-navrhnout-aby-eu-skoncila-s-udelovanim-viz-rusum-17832697.html

Rakušan chce v Bruselu navrhnout, aby EU skončila s udělováním víz Rusům

Rakušan chce v Bruselu navrhnout, aby EU skončila s udělováním víz Rusům

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) chce na setkání ministrů vnitra EU v Bruselu navrhnout, aby bylo zastaveno vydávání víz občanům Ruské federace, a to v celém... 27.02.2022, Sputnik Česká republika

Rakušan přiznal, že by se dal jeho návrh označit za příklad „radikální pozice České republiky“. Zároveň podotkl, že se již obrátil na francouzského ministra vnitra Géralda Darmanina s žádostí, aby tento bod zařadil na program nedělního jednání jako pozici Česka.Za zmínku stojí, že aktuálně Česká republika víza Rusům nevydává. I přesto se ale mohou dostat do země – například s pomocí takzvaného schengenského víza přicestují do jiné země Evropské unie a v konečné fázi zamíří do Česka.Rakušan k tomuto svému rozhodnutí dodal, že pokud by tato sankce byla zavedena, pak by se zřejmě dotkla i lidí, kteří nesouhlasí s režimem prezidenta Vladimira Putina. Nicméně, stojí si za tím, že daná sankce má bolet.Dodal také, že Česko už v současné chvíli neposkytuje nová víza Rusům žijícím mimo Česko. Věc se však netýká těch ruských občanů, kteří v ČR žijí. Tito lidé podle něj budou muset projít novou vlnou bezpečnostního prověřování, které bude velmi podrobné. O tom, že by mělo dojít k revizi pobytových víz vydaných Rusům žijícím v Česku informoval v pátek také premiér Petr Fiala (ODS).V neposlední řadě zmiňme, že český kabinet v pátek rozhodl o zastavení vydávání víz ruským občanům s výjimkou humanitárních případů. Reaguje tím na aktuální ruskou operaci na Ukrajině.Útoky na ruské děti ve školním kolektivuK tématu víz se ministr vnitra vyjádřil i včera po jednání krizového štábu. Tehdy prohlásil, že žádost o vízum v Česku je nyní pro Ukrajince velmi jednoduchá věc.Rozpovídal se však v této souvislosti i o další věci: „Bohužel se nám objevuje druhá věc. Objevují se nám útoky na ruské děti ve školním kolektivu. Nešikanujme Rusy, kteří žijí v České republice.“Poznamenal dotyčnýv sobotu večer a zdůraznil, že v Česku by neměli být šikanováni Rusové, kteří zde žijí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

