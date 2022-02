https://cz.sputniknews.com/20220227/v-cr-jsou-lide-kteri-chteji-jit-bojovat-na-ukrajinu-politici-chystaji-novelu-aby-jim-to-umoznili-17837046.html

V ČR jsou lidé, kteří chtějí jít bojovat na Ukrajinu. Politici chystají novelu, aby jim to umožnili

V ČR jsou lidé, kteří chtějí jít bojovat na Ukrajinu. Politici chystají novelu, aby jim to umožnili

Senátor Václav Láska na sociální síti uvedl, že ho kontaktují lidé, kteří chtějí jet bojovat na Ukrajinu, ale nemají k tomu možnost. Česko totiž službu v... 27.02.2022, Sputnik Česká republika

Senátor Václav Láska teď například chystá novelu, která by umožnila vojensku službu českých vojáků na Ukrajině.„Novelu zákona nabídneme vládě a poslancům. Pokud by ho náhodou nikdo nechtěl (nevěřím, že se tak stane), tak ho předložím v Senátu,“ doplnil Láska.Že Češi chtějí jet bojovat, řekl dříve i ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis.„Kdyby se někdo rozhodl tam jet, tak to určitě nebude s naší pomocí, protože my české zákony neporušujeme,“ doplnil ukrajinský velvyslanec.Reakce HraduRedakce portálu Novinky.cz se obrátila na mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka s tím, zda je možné zastavit trestní stíhání těm, kteří půjdou bránit Ukrajinu. Ovčáček se k tomu zatím nevyjádřil.Vojenská operace RFPrezident Ruska Vladimir Putin tak ve čtvrtek 24. února oznámil, že na žádost vedoucích představitelů republik Donbasu přijal rozhodnutí o speciální vojenské operaci. Ruský předák zdůraznil, že Moskva neplánuje okupaci ukrajinských území. Ministerstvo obrany RF oznámilo, že ruští vojáci neútočí na ukrajinská města, ale vysoce přesnými prostředky vyřazují z provozu vojenskou infrastrukturu. V televizním projevu k Rusům dodal, že okolnosti „vyžadují rozhodné a okamžité jednání“.Podle ruského vůdce bude mít veškerou odpovědnost za krveprolití na svědomí vládnoucí režim na Ukrajině. Vyzval protoukrajinskou armádu, aby neplnila zločinné rozkazy ukrajinských úřadů, složila zbraně a odešla domů.Později Ministerstvo obrany RF zdůraznilo, že ruské ozbrojené síly nezahájily žádné útoky na ukrajinská města: vojenská infrastruktura byla vyřazena z provozu vysoce přesnými zbraněmi. Civilnímu obyvatelstvu podle ministerstva nic nehrozí. Ministerstvo obrany dodalo, že ukrajinská pohraniční stráž „neklade žádný odpor“, v některých případech se ukrajinská armáda vzdává, a poté má možnost vrátit se ke svým rodinám.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

česká republika, rusko, ukrajina, novela zákona, vojenská operace