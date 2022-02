https://cz.sputniknews.com/20220227/vyvojari-letoveho-simulatoru-pozadali-ukrajinu-aby-nepouzivala-video-z-jejich-hry-k-vytvoreni-fejku-17822016.html

Vývojáři letového simulátoru požádali Ukrajinu, aby nepoužívala video z jejich hry k vytvoření fejků

Vývojáři letového simulátoru požádali Ukrajinu, aby nepoužívala video z jejich hry k vytvoření fejků

Ministerstvo obrany Ukrajiny spustilo na oficiálních účtech video, jak ukrajinská stíhačka údajně sestřelila tu ruskou. Ukázalo se ale, že jde o záběry z... 27.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-27T07:02+0100

2022-02-27T07:02+0100

2022-02-27T07:02+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

hra

simulace

letadlo

ukrajina

obrana

fake news

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1f/15331784_0:49:1967:1155_1920x0_80_0_0_2f34827c343c0ab2a834526e57072001.jpg

Video, které koluje na síti Telegram a na sociální síti Facebook, na němž ukrajinské letadlo údajně ničí ruskou stíhačku, se ukázalo jako nedůvěryhodné.Dne 25. února ukrajinské ministerstvo obrany zveřejnilo na Twitteru video ukazující zničení stíhačky. Ženský hlas komentuje dění ve videu.Video bylo také zveřejněno na oficiální facebookové stránce velení ukrajinského letectva.Informace o sestřelené ruské stíhačky se ale nepotvrdily. Uživatel YouTube s přezdívkou Comrade_Corb, který to původně zveřejnil, uvedl, že záběry byly převzaty z počítačové hry bojové simulace Digital Combat Simulator World (DCS). Autor napsal, že video natočil z úcty k „duchu Kyjeva“ – pilotnímu esu Ozbrojených sil Ukrajiny, jehož existence rovněž nebyla potvrzena.Vývojář hry agentuře Reuters potvrdil, že jde skutečně o epizodu z DCS.„Vzhledem k výjimečnému technickému pokroku dosaženému v oblasti hardwaru a softwaru je obtížné rozeznat rozdíl mezi DCS a záznamem ze skutečného světa. To je skvělé pro vás a pro průmysl obecně. S ohledem na současnou situaci na Ukrajině je však prvořadé vyhnout se generování obrázků, které by mohly být nesprávně interpretovány a potenciálně ohrozit životy. Proto bychom vás chtěli požádat, abyste byli rozumní a vyvarovali se používání DCS k vytváření videí tohoto druhu,“ stojí v prohlášení na webových stránkách vývojáře.Facebook a Twitter přitom na příspěvek, který je falešný, nijak nereagovaly.Dříve bylo oznámeno, že zpráva o zničení ruského výsadku v Hostomeli se ukázala jako nespolehlivá. Informaci popřel mluvčí ruského ministerstva obrany generálmajor Igor Konašenkov.

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hra, simulace, letadlo, ukrajina, obrana, fake news