https://cz.sputniknews.com/20220228/budapest-nepovoli-tranzit-smrticich-zbrani-na-ukrajinu-pres-sve-uzemi-17850013.html

Budapešť nepovolí tranzit smrtících zbraní na Ukrajinu přes své území

Budapešť nepovolí tranzit smrtících zbraní na Ukrajinu přes své území

Dodávky „smrtících zbraní“ na Ukrajinu ohrožují bezpečnost Maďarska, a proto Budapešť tranzit takového zboží přes své území nepovolí, upozornil maďarský... 28.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-28T19:20+0100

2022-02-28T19:20+0100

2022-02-28T19:20+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

maďarsko

ukrajina

zbraně

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/17720297_0:470:2805:2048_1920x0_80_0_0_8aeea247ddbdf594b375c94ae431b734.jpg

Maďarsko neplánuje dodávat na Ukrajinu smrtící zbraně a z důvodu bezpečnosti nepovoluje tranzitní dodávky do Kyjeva z jiných zemí přes své území. Prohlásil to maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó při návštěvě Kosova, uvádí agentura Reuters.Szijjártó také dodal, že Budapešť se snaží o mír a stabilitu v regionu, protože vše, co se zde děje, má přímý dopad na Maďarsko, informuje maďarský portál Világgazdasá.V noci na 25. února oznámil ruský prezident Vladimir Putin zahájení „zvláštní vojenské operace“ na Ukrajině. Ruští vojáci podle jeho slov ochrání civilisty před „genocidou“ ze strany vlády sousední země. Moskva, pokračoval, se chystá demilitarizovat a „denacifikovat“ Ukrajinu. Putin označil své rozhodnutí za vynucené.V Evropské unii, Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Japonsku a dalších zemích odsoudili kroky Ruska. Západní země již dříve dodávaly Kyjevu zbraně a po vypuknutí bojových akcí se země G7 dohodly, že budou pokračovat v dodávkách obranných zbraní Ukrajině. Evropská unie také předá Ukrajině smrtící zbraně, včetně bojových letadel.Dodat zbraně na Ukrajinu se rozhodlo i Německo, které se dříve takového jednání zdrželo, uvedl německý kancléř Olaf Scholz.Ruské ministerstvo zahraničí považuje dodávky zbraní na Ukrajinu za „napumpovávání“ a vidí v tom projev neochoty řešit situaci mírovou cestou. „Spojené státy a jejich spojenci nemají zájem na řešení krize v této zemi,“ řekla mluvčí ministerstva Maria Zacharovová.VZHLEDEM K MOŽNÉMU BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

https://cz.sputniknews.com/20220228/ruske-letectvo-ziskalo-plnou-prevahu-ve-vzdusnem-prostoru-nad-ukrajinou-17839851.html

maďarsko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

maďarsko, ukrajina, zbraně