Čeští vojáci převlečení za dobrovolníky? Ruský politolog okomentoval Zemanovu iniciativu

Podle slov mluvčího Hradu by prezident Zeman chtěl, aby Češi mohli bojovat na Ukrajině proti Rusku. Češi, kteří bojovali na straně DLR a LLR, jsou naopak... 28.02.2022, Sputnik Česká republika

Vadim Truchačov: Česká republika se snaží být nejrozhodnější zemí v boji proti Rusku. Proto taková iniciativa není překvapivá. Očekávám, že brzy bude Česká republika oficiálně první v EU a NATO, která přeruší diplomatické styky s Ruskem.Kolik Čechů vyslyší tuto výzvu?Někteří Češi možná přijedou na Ukrajinu, ale moc jich asi nebude. Umírat jeden a půl tisíce kilometrů od hranic České republiky kvůli nevím čemu nebudou chtít ani notoričtí rusofobové.Může to být zástěrka pro zahraniční soukromé vojenské společnosti?S největší pravděpodobností tato zástěrka není pouze pro zahraniční soukromé vojenské společnosti. Pod rouškou dobrovolníků bude také určitý počet řádných českých vojáků. To vše se děje v rámci nezvratného rozchodu s Ruskem.Co se týče Zemana, také není třeba si něco namlouvat. Již v roce 2014 řekl, že pokud Rusko pošle vojáky na Ukrajinu, bude muset (Ukrajina – pozn. red.) projevit rozhodný odpor. Jak je vidět, prezident svůj úhel pohledu nezměnil.V takovém případě by asi bylo pro českou vládu lepší, aby v nejbližší době nenastolovala otázku pomníků čs. legionářů na Sibiři?V současné situaci by mělo Rusko oficiálně předložit České republice historické vyúčtování. Zde jsou události z let 1918-20. A Češi ve Wehrmachtu a další pomoc Hitlerovi za druhé světové války. A podpora Ičkerie a teroristických útoků v Rusku ze strany Václava Havla a členů jeho okolí. Nyní je do tohoto seznamu přidán i případ s Ukrajinou.Bez řešení historických otázek na nejvyšší úrovni nemůže být o nějaké normalizaci vztahů s Českou republikou řeč. Teď už vlastně žádné vztahy stejně nejsou - takže je téměř není jak zhoršovat.VZHLEDEM K MOŽNÉMU BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

