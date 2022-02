https://cz.sputniknews.com/20220228/harabin-o-ruskej-vojenskej-operacii-historickou-povinnostou-rusov-pacifikovat-nacistov-17840740.html

Harabin o ruskej vojenskej operácii: Historickou povinnosťou Rusov pacifikovať nacistov

Harabin o ruskej vojenskej operácii: Historickou povinnosťou Rusov pacifikovať nacistov

Ruský prezident Vladimír Putin minulý štvrtok vyhlásil špeciálnu vojenskú operáciu na Donbase. Poznamenal, že jej cieľom je chrániť ľudí, ktorí sú už osem... 28.02.2022, Sputnik Česká republika

Dá sa podľa vás vyhodnocovať operáciu ako útok zo strany Ruska, ako to snažia predstaviť Zapad?Štefan Harabin: Urobil by som presne to isté, čo Putin v súvislosti s udalosťami na Ukrajine. Nie je možné tolerovať používanie sily svetovým zlom. Silu musí niekedy rázne použiť aj svetové dobro. Tí čo tvrdia, že putin porušil medzinárodné právo kolosálne klamú. Zrejme nepoznajú ani článok čl. 51 Charty OSN. Mali Anglosasi súhlas Bezpečnostnej rady OSN na vraždenie Srbov v roku 1999?Je, okrem iného, i historickou povinnosťou Rusov pacifikovať nacistov, ktorí genocídne od roku 2014 s nevšímavým súhlasom Západu zavraždili takmer 15 tisíc vlastných civilistov, len preto, že boli Rusi. Teraz ide o osloboditeľskú misiu Ruska na Ukrajine v smere denacifikácie od Hitlerových pohrobkov, banderovcov, v riadiacich štruktúrach. Rusko vojnu nikdy nezačína, Rusko vojny proti nim začaté vždy iba končí v centre agresora (napr. pri Napoleonovi skončila v Paríži, u Hitlera Berlíne, Karola XII už asi ani netreba spomínať, ktorý utiekol do Osmanskej ríše). Vojnu na Ukrajine zjavne bez najmenších pochybnosti začali už v roku 2014 nacisti. A akcia zo strany Ruska je iba reakciou na jej ukončenie po dlhých ôsmých rokoch. Treba si v tejto súvislosti spomenúť na Kambodžu a vládu Červených Kmérov v rokoch 1975 – 1979, keď počas genocídnej občianskej vojny boli vyvraždené asi 2 milióny obyvateľov. Pýtam sa, či ich náhodou minimálne nepriamo nepodporovali USA?Aké sú podľa Vás príčiny tohto konfliktu?Neústavný prevrat v roku 2014, ktorý neuznali Luhanská a Donecká republika po predchádzajúcom referende. A samozrejme neplnenie Minských dohovorov z roku 2015, ktorých garantom bolo Nemecko, Francúzsko a Rusko. Pričo práve Nemecko a Francúzsko malo osobitné povinnosti voči vláde v Kijeve a očividne ich úmyselne nesplnili. Naopak EÚ, NATO, vrátane Nemecka, Francúzska a USA od nacistického prevratu tolerovali vraždenie Rusov na východe Ukrajiny a zaroveň im ešte dodávali zbrane. Pýtam sa úprimne, či EÚ, NATO, Nemecko, Francúzsko, resp. USA prijali aspoň raz za 8 rokov sankcie na banderovský režim v Kijeve za nesporne nedodržiavanie Minských dohovorov a provokatívne pokračovanie ostrelovania spojené s vraždením civilistov na Donbase? Západ v úplnej nahote odhalil svoje pokrytectvo v tom smere, že s ich pasívnym súhlasom ukrajinských Rusov, ktorých je 45% možno vraždiť bez potrestania, iba tak z rozkoše a len preto, že sú Rusi.Aká je úloha Západu?Vyzbrojovanie nacistického režimu Západom s prísľubom prijatia Ukrajiny do NATO v intenciách anglosaskej doktríny vyrobiť na hraniciach Ruska uzemie AntiRuska (porovnaj: India-Pakistan, Čína-Hokong, Tchajvan, Francúzsko-Belgicko, USA-Kanada) v snahe destabilizovať Rusko, brániť jeho rozvoju v smere ohrozovania jeho bezpečnosti a brániť nastoleniu mierumulovného a multipolárneho sveta založeného na rovnoprávnom partnerstve, rešpektovania garancii vzájomnej bezpečnosti, nezasahovania do vnútorných záležitosti iných štátov, nevyvolávania vojen a rešpektovaní územnej celistvosti štátov. Pritom samotný Západ zjavne porušil základnú zmluvu medzi Radou NATO a Ruskom z 1997, ktorou garantoval, že NATO sa nebude rozšírovať na východ. Toto potvrdili aj na zasadnutiach OBSE v Istambule v roku 1999 a v Astane 2010, kde sa zaviazali, že nebudú budovať a posilňovať svoju bezpečnosť na úkor bezpečnosti Ruska.Ďakujeme za rozhovor.

