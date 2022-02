Lotyšským dobrovolníkům mohou dovolit válčit na Ukrajině

https://cz.sputniknews.com/20220228/lotysskym-dobrovolnikum-mohou-dovolit-valcit-na-ukrajine-17841102.html

První a nejznámější ministr spravedlnosti Lotyšska Janis Bordans vyzval pro co nejrychlejší předložení Sejmu (sněmu) změn v zákonu, které zbaví odpovědnosti... 28.02.2022, Sputnik Česká republika

Komise pro obranu podpořila připravené změny zákona o národní bezpečnosti a zákona o občanství, sdělil Juris Jurašs, parlamentní tajemník ministerstva spravedlnosti. Mají status neodkladných. „Již tento týden se budou moci dobrovolníci z řad lotyšských občanů vydat na pomoc ukrajinskému lidu, bránit nezávislost Ukrajiny,“ uvádí se.Zasedání Sejmu o této otázce se má konat v pondělí 28. února.Ještě jedno prohlášení Nové konzervativní strany nemá zatím status novely zákona, avšak nedvojsmyslně ukazuje směr myšlenky: „Pro pomník Osvoboditelům není ve středu Rigy místo. Je to hrozba národní bezpečnosti. Padlé ve válce lze uctívat na bratrských hřbitovech.“Připomeňme, že v posledních dnech došlo v Lotyšsku minimálně k dvěma útokům na pomníky sovětských vojáků s použitím modré a žluté barvy. Jedním z nich je pomník Osvoboditelům Rigy. Následky vandalismu byly odstraněny dobrovolníky.Ministryně školství Anita Mujženijece (také z Nové konzervativní strany) vyzvala rovněž ke stmelení národa. Její myšlenka, jak stmelit lotyšské občany, se vůbec neliší od návrhů Národního sdružení: „Máme jasně říct, že lotyšské školy již nesmí být rozděleny podle ovládání jazyka, všechny děti žijící v Lotyšsku potřebují stejná práva na kvalitní vzdělání a na jediný státní jazyk.“Ministryně tedy navrhla, aby školy vyučující v jazyce národních menšin byly změněny na školy s lotyšským jazykem. Není to nový návrh, poslední probíhající reforma školství stejně stanoví brzké zrušení vyučování v ruštině. O tom, jak se bude řešit problém s nedostatkem učitelů v školách s jakýmkoli jazykem, ministryně nemluvila.Zmiňme i situaci, na jejímž pozadí se v zemi připravují na projednání podobných zákonodárných návrhů. Poslankyně Sejmu Regina Ločmele (strana Shoda) prohlásila, že v Lotyšsku dnes „zvedá hlavu zběsilý nacionalismus“.Poslanec Janis Urbanovič, vůdce Shody, učinil následující prohlášení: „Lotyšští Rusové! Když vy anebo vaše děti slyší v posledních dnech urážky pouze za to, že jste Rusové, máte vědět, že tyto urážky zněly z úst ničemů, ať jsou kdokoli, a vykonávají jakékoli funkce.“Anna Vladová, poslankyně za Shodu v Rižské dumě řekla, že po zahájení operace na Ukrajině již docházelo k podobným případům: „...Dostáváme znepokojivé signály, že ve školách začali urážet děti za to, že jejich mateřštinou je ruština nebo ukrajinština. Je to naprosto nepřípustná situace! Chci se také obrátit s naléhavou žádostí na všechny rodiče, aby si udělali čas a promluvili si se svými dětmi o nepřípustnosti urážek. Tím spíš podle národního nebo jazykového příznaku, tím spíš v dnešní době.“Jak změní situaci nadcházející debaty o novelách zákonů, které plánují předat Sejmu pravicové strany, ukáže čas.VZHLEDEM K MOŽNÉMU BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

lotyšsko

ukrajina

2022

