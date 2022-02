https://cz.sputniknews.com/20220228/media-vylouceni-ruska-ze-swift-muze-urychlit-krach-hegemonie-dolaru-17844104.html

Média: Vyloučení Ruska ze SWIFT může urychlit krach hegemonie dolaru

Média: Vyloučení Ruska ze SWIFT může urychlit krach hegemonie dolaru

Vyloučení ruských bank ze systému SWIFT může urychlit proces zřeknutí se výpočtů v dolarech, píše čínský list The Global Times s odkazem na mínění expertů. 28.02.2022, Sputnik Česká republika

Již dříve šéf diplomacie EU Josep Borrel učinil prohlášení k závěrům virtuální schůzky ministrů zahraničí EU, že se dohodli na vyloučení řady ruských bank ze systému SWIFT. Podpořila to Kanada, USA a Velká Británie.Podle názoru ředitele Bocom International Huna Hao, s ohledem na to, že je systém SWIFT určen především k výpočtům v dolarech, mohou být transakce mezi RF a Evropou v energetice uskutečněny v budoucnu pouze v měně alternativní dolaru, což „se stane začátkem krachu dolarové hegemonie.“Experti mají za to, že „bezprecedentně tvrdé opatření vůči ruským bankám bude sotva „smrtící ránou“ pro Rusko“, protože se Moskva dlouho připravovala na podobný krok, a také proto, že Západ má hodně ekonomických zájmů souvisejících s dodávkami z Ruska. Podle názoru vědeckého pracovníka Čínské akademie sociálních věd Jana Cinga dokazuje prohlášení SWIFTu o tom, že se vyloučení dotkne pouze části ruských bank, že pro západní státy je plné vyloučení ruské ekonomiky z celosvětové „málo pravděpodobné a nesplnitelné“.VZHLEDEM K MOŽNÉMU BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

