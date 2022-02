https://cz.sputniknews.com/20220228/mezinarodni-olympijsky-vybor-doporucil-aby-rusove-a-belorusove-nemohli-soutezit-17848507.html

Mezinárodní olympijský výbor doporučil, aby Rusové a Bělorusové nemohli soutěžit

Mezinárodní olympijský výbor doporučil, aby Rusové a Bělorusové nemohli soutěžit

Výkonný výbor Mezinárodního olympijského výboru (MOV) doporučil sportovním federacím, aby ruským a běloruským sportovcům neumožňovaly závodit, a také, aby... 28.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-28T21:30+0100

2022-02-28T21:30+0100

2022-02-28T21:30+0100

svět

sport

fifa

mezinárodní olympijský výbor

omezení

nařízení

rusko

bělorusko

soutěž

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/638/81/6388107_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_00411f913b16141f4c4a0a664380cea7.jpg

Uvádí se, že takové rozhodnutí padlo na pozadí vyostření situace na Ukrajině, stejně jako za účelem „ochrany integrity světových sportovních soutěží a bezpečnosti všech účastníků“.Výkonný výbor MOV zároveň podpořil výzvy k míru a oznámil zřízení fondu solidarity. Organizace vyjádřila vděčnost národním olympijským výborům a federacím, které „již podporují ukrajinské sportovce a jejich rodiny“.Připomeňme, že výkonný výbor MOV minulý pátek vyzval všechny mezinárodní federace, aby přeložily nebo zrušily sportovní akce plánované v Rusku a Bělorusku a nepoužívaly národní vlajky a hymny těchto zemí, a to v žádné soutěži. Za zmínku stojí i to, že FIFA den předtím zakázala pořádání mezinárodních zápasů v Rusku a ruský tým nyní musí hrát pod názvem „Ruský fotbalový svaz“, rovněž bez použití státní hymny a vlajky. Tato pravidla jsou platná až do odvolání, dodala organizace.VZHLEDEM K MOŽNÉMU BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

rusko

bělorusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sport, fifa, mezinárodní olympijský výbor, omezení, nařízení, rusko, bělorusko, soutěž