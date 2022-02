https://cz.sputniknews.com/20220228/nejvyssi-predstavitel-dlr-denis-pusilin-okomentoval-vznik-cizinecke-legie-na-ukrajine-17850794.html

Nejvyšší představitel DLR Denis Pušilin okomentoval vznik cizinecké legie na Ukrajině

Nejvyšší představitel DLR Denis Pušilin okomentoval vznik cizinecké legie na Ukrajině

Zahraniční soukromé vojenské společnosti byly vysílány na Ukrajinu i dříve v podobě instruktorů, nyní se Západ jen snaží proces legalizovat, komentoval... 28.02.2022, Sputnik Česká republika

„Co se týče toho, že údajně teprve teď jsou vysílány cizí vojenské společnosti na Donbas, tak to bohužel, není. Jen se nyní legalizují, to jsme uváděli již dříve... V určité fázi pod rouškou instruktorů, pak pod rouškou dobrovolníků byly zahraniční vojenské soukromé společnosti přesunovány již dříve. V podstatě se společně s nacionalisty staví proti našim jednotkám, a navíc v určitých sektorech fronty působí jako zátarasové oddíly,“ řekl Pušilin ve vysílání televizní stanice Rossija 1.Připomeňme, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dříve vyzval občany cizích zemí, aby se zapojili do obrany Ukrajiny. Český prezident Miloš Zeman v pondělí podpořil, aby Češi mohli jet bojovat na Ukrajinu. Bude ale vyžadovat stanoviska ministerstev obrany a zahraničí. Ve stejný den premiér ČR Petr Fiala uvedl, že by podpořil umožnění účasti českých občanů v bojích na Ukrajině v individuálních případech. Premiér to sdělil po dnešním jednání s šéfy parlamentních komor a opozice. Česká politická scéna je podle něj v postoji k Ukrajině zcela jednotná.Nyní Češi mohou legálně sloužit v cizí armádě pouze v případě udělení výjimky od prezidenta republiky. Bez ní by podle trestního zákoníku dobrovolníkům v cizích ozbrojených silách hrozilo až pět let vězení. Senátor Václav Láska připravuje novelu, která by to měla zrušit. Předložit ji chce vládě a poslancům. Předložit ji chce vládě a poslancům.Nicméně ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) je opačného názoru a aktuálně neuvažuje nad změnou legislativy.VZHLEDEM K MOŽNÉMU BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

