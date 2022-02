„Obdivuji Putina za trpělivost s fašistickou chátrou.“ Ondráčka vyšetřuje policie za podporu Putina

https://cz.sputniknews.com/20220228/obdivuji-putina-za-trpelivost-s-fasistickou-chatrou-ondracka-vysetruje-policie-za-podporu-putina-17842908.html

Bývalého komunistického poslance Zdeňka Ondráčka vyšetřuje policie kvůli jeho příspěvkům na sociálních sítích, ve kterých se obdivně vyjadřoval o ruském... 28.02.2022, Sputnik Česká republika

Na vině je jeho facebookový příspěvek z 18. února, v němž komentoval hrotící se situaci na Ukrajině.Na síti už tento příspěvek nyní není dostupný a Ondráčkův profil je od víkendu neveřejný, takže prohlížet jej mohou jen ti, které do něj on sám pustí, upozornil server. Po sociálních sítích nicméně jeho záznamy, takzvané screenshoty, kolují dále.Ondráček v roce 2019, tehdy ještě jako poslanec, navštívil Dny Doněcké lidové republiky. Byl přivítán a představen jako delegace České republiky. Česká diplomacie se tehdy od jeho chování distancovala.Za podporu Ruska hrozí vězeníZmiňme, že česká policie v neděli oznámila, že eviduje desítky podnětů na komentáře v internetových diskusích, které schvalují speciální operaci Ruska na Ukrajině a aktivity ruské armády.„Evidujeme desítky podnětů na komentáře v internetových diskusích schvalující ruskou invazi a aktivity ruské armády. Internetové prostředí pečlivě monitorujeme a omlouváme se, že nereagujeme na každé označení v příspěvcích. Není to vždy žádoucí a taktické,“ uvedli policisté na Twitteru.Už v sobotu varovali, že se na kyberprostor zaměří. Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž totiž upozornil, že „podpora ruské invaze na Ukrajinu může hraničit hned se dvěma trestnými činy“. Uvedl, že podle Listiny základních práv má každý právo vyjadřovat své názory, avšak i svoboda projevu má v demokratickém právním státě své limity.Ohledně právní kvalifikace skutků připadá v úvahu schvalování trestného činu s až roční sazbou vězení, případně trestný čin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy. Za ten lze uložit až tříleté odnětí svobody.Pod trestný čin schvalování genocidy spadá podle českého trestního zákoníku nacistické, komunistické nebo jiné genocidium, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny či zločiny proti míru. Schvalování trestného činu se dopustí ten, kdo „veřejně schvaluje spáchaný zločin nebo kdo veřejně vychvaluje pro zločin jeho pachatele“.Připomeňme, že prezident Ruska Vladimir Putin ve čtvrtek 24. únoraoznámil, že na žádost vedoucích představitelů republik Donbasu přijal rozhodnutí o speciální vojenské operaci. Ruský předák zdůraznil, že Moskva neplánuje okupaci ukrajinských území. Ministerstvo obrany RF oznámilo, že ruští vojáci neútočí na ukrajinská města, ale vysoce přesnými prostředky vyřazují z provozu vojenskou infrastrukturu. Vtelevizním projevu k Rusům dodal, že okolnosti „vyžadují rozhodné a okamžité jednání“.Podle ruského vůdce bude mít veškerou odpovědnost za krveprolití na svědomí vládnoucí režim na Ukrajině. Vyzval protoukrajinskou armádu, aby neplnilazločinnérozkazy ukrajinských úřadů, složila zbraně a odešla domů.Později Ministerstvo obrany RF zdůraznilo, že ruské ozbrojené síly nezahájily žádné útoky na ukrajinská města: vojenská infrastruktura byla vyřazena z provozu vysoce přesnými zbraněmi. Civilnímu obyvatelstvu podle ministerstva nic nehrozí. Ministerstvo obrany dodalo, že ukrajinská pohraniční stráž „neklade žádný odpor“, v některých případech se ukrajinská armáda vzdává, a poté má možnost vrátit se ke svým rodinám.VZHLEDEM K MOŽNÉMU BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

