„Nejen v prezidentské kanceláři, ale v celém Rusku má drtivý počet obyvatel přátele, příbuzné, blízké, známé a podobně, kteří žijí na Ukrajině. Samozřejmě, že teď každého bolí srdce z toho, co se s jejich příbuznými děje. Ale také podle mých zkušeností - nebudu zabíhat do detailů, protože si nemyslím, že je to téma pro konferenční hovory, mohu říci, že i ti, kteří nyní sedí ve sklepech budov a tak dále, se za a) opravdu velmi často stávají rukojmími těchto nejválečnějších nacionalistických formací, které je skutečně používají jako štít; za b) neznají skutečný stav věcí; a za c) se stávají oběťmi ukrajinských propagandistů. To je pravda,“ zdůraznil Peskov.