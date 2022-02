https://cz.sputniknews.com/20220228/peskov-vyzval-aby-v-putinovych-slovech-o-zadrzovacich-silach-nebyl-hledan-dvoji-vyznam-17844243.html

Peskov vyzval, aby v Putinových slovech o zadržovacích silách nebyl hledán dvojí význam

Peskov vyzval, aby v Putinových slovech o zadržovacích silách nebyl hledán dvojí význam

Slova prezidenta Vladimira Putina o převedení zadržovacích sil do zvláštního režimu nemají dvojí význam, řekl novinářům prezidentův tiskový mluvčí Dmitrij... 28.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-28T13:14+0100

2022-02-28T13:14+0100

2022-02-28T13:14+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

rusko

dmitrij peskov

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/16949682_0:197:2944:1853_1920x0_80_0_0_bbd5fae07390478dbd47105164cd18db.jpg

„Co je tam k chápání? Není tam žádný druhý význam, žádné dvojité dno – je to jasně řečeno. Pro strategické zadržovací síly je to naprosto vyčerpávající pokyn vrchního velitele,“ odpověděl na žádost o podrobnější komentář k prezidentovu prohlášení.Tiskový mluvčí uvedl, že někteří západní představitelé hovoří o možných konfliktních situacích, a dokonce střetech mezi Ruskem a NATO.Včera Putin na schůzce s ministrem obrany Sergejem Šojgu a náčelníkem generálního štábu Valerijem Gerasimovem nařídil převedení zadržovacích sil do zvláštního pohotovostního režimu. Ruský prezident uvedl, že důvodem jsou agresivní výroky nejvyšších představitelů předních zemí Severoatlantické aliance.Například britská ministryně zahraničních věcí Liz Trussová řekla, že „pokud nezastavíme Putina na Ukrajině“, může současná situace přerůst v konflikt mezi Moskvou a NATO.Bílý dům prohlásil, že NATO Rusko neohrožuje, a Putinův rozkaz označil za reakci na hrozby, „které neexistují“.Prezident RF v reakci na výzvy Doněcké a Luhanské lidové republiky se žádostí o uznání jejich suverenity podepsal 21. února příslušné dekrety a 24. února oznámil zahájení speciální vojenské operace k demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny.Ministerstvo obrany RF zdůraznilo, že neútočí na civilní objekty.VZHLEDEM K MOŽNÉMU BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

https://cz.sputniknews.com/20220228/peskov-moskva-lituje-ze-jednani-s-ukrajinskou-stranou-nezacalo-o-den-drive-17842422.html

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, dmitrij peskov, vladimir putin