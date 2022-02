Ukrajinská delegace dorazila na území Běloruska, uvedl zdroj

Zmiňme, že vyjednávání mělo proběhnout už včera. Ruští zástupci v čele s prezidentovým poradcem Vladimirem Medinským dorazili do města Homel, které si sama vybrala ukrajinská strana. O něco později ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pronesl, že jeho země není s Běloruskem spokojena a jednání by měla proběhnout v nějaké jiné zemi. Nicméně, přesto to všechno se po telefonickém rozhovoru Alexandra Lukašenka s ukrajinským prezidentem schůzka dohodla. Podle Sputniku Bělorusko se bude konat v Homelské oblasti, na kontrolním stanovišti Alexandrovka-Viľča.