Von der Leyenová promluvila o vysoké ceně, kterou zaplatí Evropané za sankce proti Rusku

Obyvatelé zemí Evropské unie mají jisté potíže kvůli snaze institucí EU o solidaritu s Ukrajinou, prohlásila šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová... 28.02.2022, Sputnik Česká republika

„Ano, víme, že za každou válku je třeba platit, ale naše solidarita s Ukrajinou je obrovská. Když se podíváte na běžence, které přijímá EU, na finanční podporu, na dodávky vojenské techniky, všechno to svědčí o hluboké solidaritě s Ukrajinou,“ řekla hlava EK.Obyvatelé Ukrajiny sdílejí, podle jejích slov, evropské hodnoty a chtějí žít v mírové demokracii, ale Rusko na ni útočí. „Proto si Ukrajina zasluhuje naši úplnou solidaritu a pocítí ji,“ dodala hlava EK.Von der Leyenová také poznamenala, že se Ukrajina účastní některých evropských procesů, například, integrace ukrajinského trhu do společného trhu EU, a také procesů v energetice a dalších sférách. Připustila, že Ukrajina vstoupí po čase do Evropské unie.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj již dříve sdělil, že se šéfkou EK vedl telefonický rozhovor. Společně projednali členství Ukrajiny v EU, rozhodnutí o posílení obranyschopnosti země a poskytnutí jí makrofinanční pomoci.Dne 26. února na jednáních s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem Zelenskyj učinil prohlášení o záměru Ukrajiny vstoupit do EU. „Nastal rozhodující okamžik, aby byla jednou a provždy ukončena dlouholetá diskuse a bylo přijato rozhodnutí o členství Ukrajiny v EU,“ prohlásil.Ukrajina s EU podepsaly v roce 2014 Asociační dohodu. V roce 2019 informoval tehdejší ukrajinský prezident Petro Porošenko, že země plánuje podání přihlášky do Evropské unie v roce 2024.Ruský prezident Vladimir Putin 24. února oznámil zahájení vojenské operace na Ukrajině, ze jejíž cíl označil „demilitarizaci“ a „denacifikaci“ země. Ukrajina zrušila diplomatický styk s Ruskem, vyhlásila válečný stav a všeobecnou mobilizaci.Státy EU, Velká Británie, USA, Kanada, Austrálie a Japonsko odsoudily akce ruské vlády a uvalily sankce na ruské finanční, obranné, energetické, letecké a další odvětví, a také sankce proti úředním osobám. Později EU oznámila úplné uzavření svého vzdušného prostoru pro Rusko a omezení vůči jeho Centrální bance. Hlavy MZV zemí EU se rovněž dohodly na vyloučení „některých bank“ ze systému SWIFT a opatřeních vůči ruským podnikatelům a úředníkům.VZHLEDEM K MOŽNÉMU BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

