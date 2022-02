https://cz.sputniknews.com/20220228/zelenskyj-hodla-propustit-z-vezeni-byvale-ucastniky-bojovych-akci-17841859.html

Zelenskyj hodlá propustit z vězení bývalé účastníky bojových akcí

Zelenskyj hodlá propustit z vězení bývalé účastníky bojových akcí

Ukrajinci mající zkušenosti z bojových akcí budou v situaci válečného stavu propuštěni z vězení a všechny sankce proti nim budou zrušeny. V pondělí to... 28.02.2022

„Z morálního hlediska bylo přijato nesnadné rozhodnutí, že v situaci válečného stavu budou Ukrajinci mající reálné zkušenosti z bojových akcí propuštěni z vězení a budou moci odčinit svoji vinu. Řada lidí, účastníků ATO (silové operace ukrajinské armády na Donbasu, pozn. red.) bude zbavena všech sankcí,“ řekl.Zelenskyj se také znovu obrátil na EU se žádostí o neodkladný vstup Ukrajiny do Unie, a to podle nové, zvláštní procedury. „Obracíme se na Evropskou unii ohledně neodkladného připojení Ukrajiny podle nové zvláštní procedury. Jsme vděční partnerům za to, že jsou s námi zajedno, ale náš cíl spočívá v tom, abychom byli spolu se všemi Evropany, a hlavně jim byli rovni,“ řekl Zelenskyj ve svém prohlášení na videu na Telegramu.Předtím Zelenskyj prohlásil, že nastal rozhodující okamžik, aby bylo „skoncováno s mnohaletým projednáním“ a bylo přijato rozhodnutí o členství Ukrajiny v EU.Ukrajinský ministr obrany Alexej Reznikov již dříve na svém Facebooku napsal, že obyvatelé Kyjeva dostali asi 18 tisíc automatů. Předtím Nejvyšší rada přijala v prvním čtení novelu zákona o právu na občanské střelné zbraně, ale ne krátké. Novela zákona povoluje použití občanských střelných zbraní na ochranu života, zdraví a majetku ve stavu potřebné obrany nebo krajní nutnosti. Po tomto rozhodnutí začala místní média informovat o případech loupeží.Poslanec ukrajinské Nejvyšší rady za stranu Opoziční platforma – za život Ilja Kiva mimo jiné tvrdil, že v Kyjevě střílejí domobranci na lidi na ulicích, a že byly zabity desítky občanů.Vladimir Putin 24. února vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byly vyřazovány z provozu vojenská infrastruktura, objekty protivzdušné obrany, vojenská letiště a letectvo Ozbrojených sil Ukrajiny.VZHLEDEM K MOŽNÉMU BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

ukrajina

