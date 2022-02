https://cz.sputniknews.com/20220228/zeman-by-chtel-aby-cesi-mohli-bojovat-na-ukrajine-proti-rusku-17846552.html

Zeman by chtěl, aby Češi mohli bojovat na Ukrajině proti Rusku

ČTK to dnes řekl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Bojovat v zahraničí mohou Češi pouze v případě udělení výjimky od prezidenta republiky. O tématu bude mluvit... 28.02.2022, Sputnik Česká republika

„Žadatelé se obrací na ministerstvo obrany, to žádost posoudí společně s ministerstvem zahraničí a ministerstvem vnitra a teprve poté jde do vojenské kanceláře a panu prezidentovi. Bude tedy bezesporu záležet na doporučení vládních resortů, které by pan prezident vyslyšel,” napsal Ovčáček.Nyní Češi mohou legálně sloužit v cizí armádě pouze v případě udělení výjimky od prezidenta republiky. Bez ní by podle trestního zákoníku dobrovolníkům v cizích ozbrojených silách hrozilo až pět let vězení. Senátor Václav Láska připravuje novelu, která by to měla zrušit. Předložit ji chce vládě a poslancům. Předložit ji chce vládě a poslancům.K zapojení občany cizích zemí do obrany Ukrajiny dříve vyzval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na Ukrajině se údajně formuje cizinecká legie. Některé země již službu v ukrajinské armádě svým občanům povolily.Vojenská operace RFPrezident Ruska Vladimir Putin tak ve čtvrtek 24. února oznámil, že na žádost vedoucích představitelů republik Donbasu přijal rozhodnutí o speciální vojenské operaci. Ruský předák zdůraznil, že Moskva neplánuje okupaci ukrajinských území.Ministerstvo obrany RF oznámilo, že ruští vojáci neútočí na ukrajinská města, ale vysoce přesnými prostředky vyřazují z provozu vojenskou infrastrukturu. V televizním projevu k Rusům dodal, že okolnosti „vyžadují rozhodné a okamžité jednání“.Podle ruského vůdce bude mít veškerou odpovědnost za krveprolití na svědomí vládnoucí režim na Ukrajině. Vyzval protoukrajinskou armádu, aby neplnila zločinné rozkazy ukrajinských úřadů, složila zbraně a odešla domů.Později Ministerstvo obrany RF zdůraznilo, že ruské ozbrojené síly nezahájily žádné útoky na ukrajinská města: vojenská infrastruktura byla vyřazena z provozu vysoce přesnými zbraněmi. Civilnímu obyvatelstvu podle ministerstva nic nehrozí. Ministerstvo obrany dodalo, že ukrajinská pohraniční stráž „neklade žádný odpor“, v některých případech se ukrajinská armáda vzdává, a poté má možnost vrátit se ke svým rodinám.VZHLEDEM K MOŽNÉMU BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

