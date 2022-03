https://cz.sputniknews.com/20220301/ceny-za-benzin-a-naftu-leti-neuveritelne-nahoru-aktualne-jsou-nejdrazsi-v-historii-a-bude-hur-17860101.html

Ceny za benzin a naftu letí neuvěřitelně nahoru. Aktuálně jsou nejdražší v historii a bude hůř

Ceny za benzin a naftu letí neuvěřitelně nahoru. Aktuálně jsou nejdražší v historii a bude hůř

Současný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou už se začíná odrážet ve všech sférách. Nyní se speciální operace Ruska projevila i na cenách pohonných hmot v České... 01.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-01T17:29+0100

2022-03-01T17:29+0100

2022-03-01T17:29+0100

česko

nafta

benzín

ceny

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/819/70/8197061_0:50:1921:1130_1920x0_80_0_0_0cc43fac94c6e770dac07f8e6cf024bf.jpg

Zmiňme, že včera byla cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 v průměru 38,82 Kč za litr. Cena nafty se pak pohybovala na 38 Kč, přičemž ji řidiči mohli na čerpacích stanicích koupit v průměru za 38,05 Kč za litr. Informovala o tom společnost CCS, která ceny sleduje.Znamená to tedy, že během posledních pěti dní od ruské operace na Ukrajině benzin v Česku zdražil průměrně o 1,34 Kč. Obdobně je tomu i u nafty, jejíž cena však vyletěla nahoru ještě více, a sice o 1,6 Kč.V době před konfliktem, tedy od 19. do 23. února, vzrostla cena benzinu pouze o desetník a nafta o 16 haléřů. Současný skok je tedy opravdu velký.V neposlední řadě dodejme, že za citelné zdražování pohonných hmot může také rostoucí cena ropy na světových trzích a oslabování koruny.V důsledku těchto vlivů jsou tak současné ceny v Česku takové, jaké jsou.Co se týče dalšího vývoje cen pohonných hmot, nečekají české řidiče zrovna růžové vyhlídky. Zdražování totiž prý jen tak neskončí. Bohužel by mohlo dojít k dalšímu zvyšování cen, a to kvůli Rusku. Stane se tak v případě, pokud v rámci svých odvetných sankcí omezí dodávky plynu či ropy do Evropy.VZHLEDEM K MOŽNÉMU BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

https://cz.sputniknews.com/20220228/britove-pociti-ztraty-kvuli-sankcim-prohlasila-trussova-17830329.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nafta, benzín, ceny