Česko omezuje svobodu projevu. Nejvyšší státní zástupce vyhrožuje vězením

Útok na svobodu slova a projevu. Podle nejvyššího státního zástupce za špatný názor na situaci na Ukrajině hrozí až tři roky vězení. 01.03.2022, Sputnik Česká republika

Jak se to říká? První obětí války je pravda. To jsou slova řeckého dramatika Aischylose. A tato slova platí do dnešních dní. Jen bychom k tomu mohli dodat, že obětí je i svoboda slova a projevu.Česká republika je brána za demokratickou zemi. Proto by neměl být problém, pokud část české společnosti vnímá ruskou speciální operaci na Ukrajině kladně a vidí problém v nacistických ozbrojencích.Antiruská euforie, která momentálně panuje v naší republice, prosakuje do různých oblastí. Bohužel i do oblasti základních lidských práv. A ještě větší lítost vzbuzuje to, že k tomu dochází s povolením justičních orgánů.O co jde? „Veřejná prohlášení na demonstracích i sociálních sítích, která schvalují útok Ruska na Ukrajinu nebo vyjadřují podporu vedení Ruska, mohou být za současných okolností posuzována jako trestný čin, za který hrozí až tříleté vězení,“ varuje nejvyšší státní zástupce Igor Stříž.Podle Stříže má svoboda projevu své limity. A nejvyšší státní zástupce je našel. Pokud by někdo veřejně, tedy například na demonstracích, ale i na internetu vyjadřoval souhlas s útokem Ruska na Ukrajinu, podporoval jej nebo vyjadřoval podporu čelným představitelům Ruska, mohl by se za určitých podmínek dopustit trestného činu schvalování trestného činu, popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy.K tomu se dá dodat, že je smutnou skutečností, že Stříž neregistruje ospravedlňování genocidy na Donbasu. Ta je v českých i zahraničních médiích hlavního proudu přehlížena nebo záměrně tajena.Jaký postih vám hrozí na vlastní názor na ruskou speciální operaci, nebo na situaci na Ukrajině? Za taková provinění hrozí podle zákona trest vězení v prvním případě až na rok, ve druhém případě na šest měsíců až tři roky. Svoboda slova a projevu pomalu umírá.O omezování svobody projevu Sputnik hovořil s Robertem Skuhrou, členem OV KSČM Frýdek Místek.„Mohlo by nám Nejvyšší státní zastupitelství sdělit, kdy se takhle „nestranně“ angažovali, když nějakou zemi napadly USA a lidé tady tomu fandili a tleskali, a to i pak, když se zjistilo, že důvod napadení byl jako vždy smyšlený a šlo jen o to danou zemi vyrabovat? Nebo jejich slovo „mohou“ znamená pouhé zastrašování lidí s jiným názorem, než který je jim vnucován současnou proněmeckou vládou a mainstreamem, který vlastní EU a její přisluhovači?“ míní politik.A nemůže se stát, že po zákazu mít názor na situaci na Ukrajině může být zakázáno kritizovat NATO?„Ano, to se klidně může stát, protože k tomu už ani moc nechybí. Je to jen pouhý další krůček k EU totalitě,“ míní pan Skuhra.Nezavání to postupným omezením svobody slova a projevu?„Omezování svobody slova už tady dávno je. Jen začíná být stále větší. Již se nesoustředí pouze na soukromé sociální sítě a weby, ale začíná se prosazovat i na veřejnosti. Lidé už dostávají výhrůžky v zaměstnáních, ve školách atd. Eurofanatici vyhrožují ruským občanům žijícím u nás, a to i třeba od 90. let, kteří tady pracují nebo mají své obchody, služby atd. Vrací se nám 50. léta, ale rozhodně za to nemůže KSČM,“ říká Robert Skuhra, člen OV KSČM Frýdek-Místek.DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

