EU nutí ruské diplomaty k pořizování si víz

Držitelé ruských diplomatických pasů ztratili výsadní právo cestovat do Evropské unie. Nyní k tomu musí získat víza. 01.03.2022

Úřady Evropské unie nutí ruské diplomaty, aby si pořizovali víza, řekl náměstek ministra zahraničí RF Jevgenij Ivanov.Upřesnil, že Rusko zatím neplánuje odvolání svých velvyslanců z evropských zemí.Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová svůj záměr zbavit ruské diplomaty a podnikatele práva na privilegovaný vstup do zemí EU oznámila 25. února, druhý den po zahájení ruské speciální vojenské operace na Ukrajině.Evropská unie uvalila balíček sankcí 23. února poté, co Rusko uznalo nezávislost Luhanské a Doněcké lidové republiky. Sankce se týkají 351 poslanců Státní dumy, kteří hlasovali pro podporu žádosti o uznání republik. Kromě toho sankce zasáhly 27 jednotlivců a organizací, kteří „sehráli roli při podkopávání nebo ohrožování územní celistvosti, suverenity a nezávislosti Ukrajiny“. V EU mezi ně zařadili ty, kteří přijímají rozhodnutí, včetně členů vlády, a také banky a oligarchy, kteří „finančně nebo materiálně“ podporují ruské operace v DLR a LLR, nebo z nich mají nějakou výhodu.Mezi 27 sankcionovanými fyzickými a právnickými osobami jsou také členové vojenského vedení, „kteří sehráli roli v invazi a destabilizaci“, a také lidé odpovědní za vedení „dezinformační války“.26. února Evropská unie vyhlásila sankce v souvislosti se zahájením ruské speciální operace na Ukrajině. Sankce se dotkly společností v ruském obranném, finančním a kosmickém sektoru. Na seznam sankcionovaných společností byly zařazeny: Alfa-Bank, Otkrytie, banka Rossija a Promsvjazbank, Ministerstvo obrany, SVR, Ruské železnice, KamAZ, Sovkomflot, desítky společností obranného sektoru, letecké a loďařské korporace, včetně společností Suchoj, Irkut, Tupolev, OSK, dále společnosti v kosmickém sektoru, včetně raketo-kosmického centra Progress.Kromě toho EU poprvé uvalila sankce na ruského prezidenta Vladimira Putina a ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova. „Dnes jsme na [sankční] seznam zařadili ruského prezidenta Putina a ministra zahraničí Lavrova. Toto je konečný výsledek diskuse,“ řekl na tiskové konferenci vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell.Evropská unie 27. února zavedla nový balíček sankcí, který zahrnuje úplný zákaz letů ruských letadel nad celým jejím územím. „Uzavřeme vzdušný prostor EU pro ruská [letadla]. Zavádíme zákaz na všechna letadla vlastněná Ruskem, registrovaná v Rusku nebo spravovaná Ruskem. Tato letadla nebudou moci přistávat, vzlétat ani létat nad územím EU,“ řekla von der Leyenová.Ve stejný den Borrell řekl, že Evropská unie bude diskutovat o uvalení tvrdých sankcí proti ruským oligarchům. „Evropská unie dodatečně přijme sankční seznam proti oligarchům, udeříme na elity Putinova režimu, které mají ze systému finanční prospěch,“ řekl Borrell.Kromě toho EU omezí prodej takovým osobám „zlatých pasů“, jejichž držení umožňuje ruským boháčům získat práva Evropanů, včetně přístupu do finančního systému EU. Moskva uvedla, že sankce proti Rusku nevylučovala a země se na ně připravila.VZHLEDEM K MOŽNÉMU BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

