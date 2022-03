https://cz.sputniknews.com/20220301/evropa-je-pripravena-na-dlouhodobou-krizi-kvuli-situaci-na-ukrajine-rika-johnson-17858819.html

Evropa je připravena na dlouhodobou krizi kvůli situaci na Ukrajině, říká Johnson

„Západ bude jednotný v podpoře Ukrajiny a jsme připraveni na dlouhotrvající krizi. Nemám pochyb o tom, že pokud Západ udrží tuto bezprecedentní jednotu a budeme pokračovat ve zvolené strategii poskytování vojenské, humanitární a diplomatické pomoci Ukrajině spolu s obrannými zbraněmi, Putinovo dobrodružství nakonec nebude úspěšné,“ řekl Johnson na tiskové konferenci po návštěvě Polska. Dodal, že to bude vyžadovat trpělivost a odhodlání. Spojené království a další země NATO ovšem nemohou podle Johnsona zajistit bezletovou zónu nad Ukrajinou, protože by to vedlo k přímému střetu s Ruskem. „Britská vláda vám (Ukrajině - pozn. red.) nemůže pomoci tak, jak chcete, musím být v tom upřímný. Když mluvíte o vytvoření bezletové zóny, já už jsem prezidentovi Zelenskému několikrát říkal, že toto opatření bohužel znamená, že Spojené království bude muset sestřelovat ruská letadla a zapojovat se do přímé konfrontace s Ruskem. To není něco, co bychom měli dělat. Důsledky toho bude velmi, velmi obtížné kontrolovat,“ řekl Johnson na tiskové konferenci, když odpovídal na otázku, proč NATO nezřizuje bezletovou zónu nad Ukrajinou.Situace ve světěUveďme, že v posledních týdnech se kriticky vyhrotila situace na Donbasu, Kyjev soustředil na linii dotyku větší část armády a posílil ostřelování DLR a LLR s použitím techniky zakázané minskými dohodami. Kvůli hrozbě invaze zahájily úřady republik evakuaci žen, dětí a starších lidí do ruských regionů, vyhlásily všeobecnou mobilizaci a dne 19. února požádaly Rusko o uznání jejich nezávislosti.Dva dny poté, 21. února, ruský prezident Vladimir Putin podepsal výnosy o uznání suverenity LLR a DLR a následně, 24. února, oznámil zahájení speciální operace. V souvislosti s tím ujistil. že Moskva neplánuje okupaci Ukrajiny, ale pouze její demilitarizaci a denacifikaci. Prezident označil za cíl operace ochranu obyvatel DLR a LLR, kteří byli osm let vystaveni genocidě. V reakci na to západní státy zahájily nové kolo sankcí, jež byly prvně vyhlášeny v roce 2014.Ministerstvo obrany RF oznámilo, že ruští vojáci neútočí na ukrajinská města, ale vysoce přesnými prostředky vyřazují z provozu vojenskou infrastrukturu. Podle ruského vůdce bude mít veškerou odpovědnost za krveprolití na svědomí vládnoucí režim na Ukrajině. Vyzval proto ukrajinskou armádu, aby neplnila zločinné rozkazy ukrajinských úřadů, složila zbraně a odešla domů.Později Ministerstvo obrany RF zdůraznilo, že ruské ozbrojené síly nezahájily žádné útoky na ukrajinská města: vojenská infrastruktura byla vyřazena z provozu vysoce přesnými zbraněmi. Civilnímu obyvatelstvu podle ministerstva nic nehrozí. Ministerstvo obrany dodalo, že ukrajinská pohraniční stráž „neklade žádný odpor“, v některých případech se ukrajinská armáda vzdává, a poté má možnost vrátit se ke svým rodinám.Připomeňme také, že na Rusko byly následně uvaleny nové sankce, konkrétně na několik největších ruských bank, včetně Sberbank a banky VTB. Řadě státních společností byla omezena možnost zapojení zahraničního kapitálu. Byly zavedeny sankce na dodávky vysoce technologické produkce Rusku. Německo zastavilo certifikaci plynovodu Nord Stream 2. Velká Británie zrušila lety Aeroflotu.V USA a EU se mluví o eventuálním vyloučení Ruska z mezinárodního bankovního systému SWIFT, avšak společné rozhodnutí nebylo zatím přijato. Má jít o jednu z nejtvrdších západních sankcí. V reakci na možnost vyloučení domácích bank ze SWIFT byl v RF vytvořen vlastní systém předání finančních zpráv. Podle posledních údajů se k němu připojilo již 23 zahraničních účastníků z Arménie, Běloruska, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Německa a Švýcarska. Nebyla také zavedena omezení exportu ruských nosičů energie.Ruská vláda prohlásila, že předem připravila akční plán pro případ nové vlny sankcí, a že poskytne jakoukoli podporu byznysu, proti kterému platí sankce, za účelem zajištění nepřetržitého fungování ekonomiky. Vláda rovněž připravuje odvetná opatření, avšak podrobnosti nebyly zatím zveřejněny.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

