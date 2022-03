https://cz.sputniknews.com/20220301/lavrov-pro-rusko-je-neprijatelne-ze-se-jaderne-zbrane-usa-nachazeji-v-eu-je-cas-vratit-je-domu-17855646.html

Lavrov: Pro Rusko je nepřijatelné, že se jaderné zbraně USA nacházejí v EU. Je čas vrátit je domů

Lavrov: Pro Rusko je nepřijatelné, že se jaderné zbraně USA nacházejí v EU. Je čas vrátit je domů

Za současných podmínek je třeba udělat vše pro to, aby se zabránilo novým závodům ve zbrojení. Rusko proto vyzývá Spojené státy a jejich spojence, aby se... 01.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-01T10:53+0100

2022-03-01T10:53+0100

2022-03-01T11:38+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

sergej lavrov

rusko

ukrajina

jaderné zbraně

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/967/95/9679552_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_f408076b4b82cc7a0369f8ebd676b898.jpg

„Je pro nás nepřijatelné, že se na území řady evropských zemí v rozporu se základními ustanoveními Smlouvy o nešíření jaderných zbraní stále nacházejí jaderné zbraně USA. Přetrvává nečestná praxe „společných jaderných misí“ za účasti nejaderných zemí NATO. V rámci toho se zpracovávají scénáře použití jaderných zbraní v Rusku. Je na čase vrátit americké jaderné zbraně domů a infrastrukturu v Evropě s nimi spojenou zcela zlikvidovat,“ uvedl Lavrov na konferenci o odzbrojení. Ruský ministr zahraničí také zdůraznil, že partnerství AUKUS provokuje nové kolo závodu ve zbrojení, a to nejen v asijsko-pacifickém regionu. „Máme otázky ohledně kontroverzního záměru Austrálie, Velké Británie a Spojených států vytvořit uzavřené partnerství AUKUS. Je zřejmé, že AUKUS negativně ovlivňuje režim nešíření jaderných zbraní, vyvolává napětí a vytváří předpoklady pro zahájení nového kola závodu ve zbrojení, a to nejen v asijsko-pacifickém regionu,“ řekl ministr na konferenci o odzbrojení.Sergej Lavrov také prohlásil, že Západ musí odmítnout vytváření vojenských zařízení na území států bývalého SSSR. Západ zatím podle něj neprojevuje ochotu poskytnout Rusku právně závazné a dlouhodobé bezpečnostní záruky, zejména odmítnutí dalšího rozšiřování NATO, včetně stažení „bukurešťské formule“ předpokládající, že se Ukrajina a Gruzie stanou členy aliance. „Západní země se musí vzdát vytváření vojenských zařízení na území států, které byly dříve součástí SSSR a nejsou členy aliance, včetně využívání jejich infrastruktury k provádění jakýchkoliv vojenských aktivit,“ řekl Lavrov na konferenci o odzbrojení.Lavrov také poznamenal, že je potřeba vrátit vojenský potenciál, včetně toho útočného, a infrastrukturu NATO do stavu z roku 1997, kdy byl podepsán zakládající akt Rusko-NATO. „Dosažení těchto cílů má pro nás zásadní význam,“ dodal ministr. Zdůraznil, že za současných podmínek je třeba udělat vše, aby se zabránilo novým kolům závodu ve zbrojení. „Dnes je patrná potřeba intenzivní spolupráce s cílem zvýšit předvídatelnost a zabránit novým kolům závodů ve zbrojení. Za současných okolností je třeba odmítnout jakékoliv kroky, jejichž cílem je demontovat architekturu kontroly zbraní, jejich nešíření a odzbrojení,“ uvedl. „Je nesmírně důležité zdržet se nebezpečných kroků v oblasti vojenské výstavby, které by mohly být vnímány jako porušení principu rovné a nedělitelné bezpečnosti,“ řekl ministr Lavrov na konferenci o odzbrojení.Uvedl také, že Rusko je připraveno spolupracovat se Spojenými státy v otázkách strategické stability.

rusko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sergej lavrov, rusko, ukrajina, jaderné zbraně