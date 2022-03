Média: Provozovatel Nord Streamu 2 propustil všechny zaměstnance a zvažuje vyhlášení insolvence

https://cz.sputniknews.com/20220301/media-provozovatel-nord-streamu-2-propustil-vsechny-zamestnance-a-zvazuje-vyhlaseni-insolvence-17862452.html

Provozovatel rusko-německého plynovodu Nord Stream 2 propustil všech svých 140 zaměstnanců. Ve švýcarské frankofonní televizi RTS to řekl švýcarský ministr... 01.03.2022, Sputnik Česká republika

Stanice RTS uvedla, že zástupci projektu dnes budou jednat s představiteli švýcarského kantonu Zug, kde má společnost Nord Stream 2 AG ústředí.Důvodem propuštění zaměstnanců je podle Parmelina rozhodnutí Německa projekt zablokovat. Společnost pak ve sdělení zmínila i západní sankce.Agentura Reuters pak s odkazem na své zdroje uvedla, že společnost Nord Stream 2 AG zvažuje vyhlášení insolvence.Nord Stream 2 AG nyní podle informací Reuters jedná s finančními poradci o vypořádání některých svých závazků a o možnosti zahájit u švýcarského soudu insolvenční řízení. Návrh na insolvenci by na sebe společnost mohla podat už tento týden. Na projekt plynovodu tvrdě dopadl blokační postoj Berlína a také sankce, které na něj uvalily Spojené státy.Hlavním investorem zablokovaného projektu plynovodu je ruský Gazprom. Polovinu z celkové investice 11 miliard dolarů (248 miliard Kč) pak zaplatilo pět evropských energetických firem – Uniper, Wintershall Dea, Shell, OMV a Engie.Projekt plynovodu zastavilo Německo stažením už předložené analýzy zásobovací bezpečnosti u Spolkové agentury pro sítě (Bundesnetzagentur). Bez tohoto dokumentu nemůže Nord Stream 2 získat certifikaci, čímž Berlín znemožnil zprovoznění potrubí.Plynovod Nord Stream 2Nord Stream 2, který byl postaven s roční přepravní kapacitou 55 miliard metrů krychlových, obchází po dně Baltu všechny tranzitní země, neboť 1230 kilometrů dlouhé potrubí přímo propojuje Rusko s Německem. Plyn měla využívat i Česká republika, která by se na Nord Stream 2 napojila prostřednictvím nového plynovodu Eugal.Od roku 2011 už je v provozu plynovod Nord Stream, který má stejnou kapacitu jako Nord Stream 2 a za kterým stojí stejní provozovatelé. Mezi nimi jsou vedle ruského Gazpromu i firmy z Evropské unie, a to z Německa, Francie a Nizozemska. Konsorcium nese název Nord Stream AG a své ústředí má rovněž ve stejnojmenné metropoli švýcarského kantonu Zug.Samotný plynovod Nord Stream 2 byl po stavební stránce dokončen již loni v říjnu, avšak není možné ho provozovat. Podmínky jeho provozu musí nejprve posoudit německý síťový regulátor a také Evropská komise. Podle původních odhadů měl povolovací proces trvat šest až osm měsíců.Nord Stream 2 má přepravní kapacitu 55 miliard metrů krychlových plynu ročně, tedy stejnou jako starší baltský plynovod Nord Stream zprovozněný v letech 2011 a 2012. Fakticky by tak umožnil zdvojnásobení exportu ruského plynu do Německa a také by ruskému Gazpromu umožnil zcela se obejít bez starších plynovodů vedoucích přes území Běloruska a Ukrajiny.Kontroverzní projekt Nord Stream 2 má celou řadu kritiků, i když z různých důvodů. Spojené státy americké mají obavy z rostoucí závislosti zemí Evropské unie na ruském plynu. Polsko a Ukrajina projekt kritizují kvůli tomu, že přijdou o příjem z poplatků za tranzit plynu. Ekologičtí aktivisté volají po omezování, nikoli navyšování závislosti na tomto fosilním palivu.VZHLEDEM K MOŽNÉMU BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

