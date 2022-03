https://cz.sputniknews.com/20220301/mzv-rf-za-protiruskymi-fake-zpravami-ohledne-ruske-operace-na-ukrajine-stoji-tajne-sluzby-nato-17860566.html

MZV RF: Za protiruskými fake zprávami ohledně ruské operace na Ukrajině stojí tajné služby NATO

MZV RF: Za protiruskými fake zprávami ohledně ruské operace na Ukrajině stojí tajné služby NATO

Protiruské kroky západních zemí jsou mimo jakékoliv právní normy a ničí to, co vznikalo díky úsilí poválečných generací po celá desetiletí, prohlásila... 01.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-01T16:12+0100

2022-03-01T16:12+0100

2022-03-01T17:10+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

mzv

rusko

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/554/53/5545326_0:146:3381:2048_1920x0_80_0_0_890ff2e10f5bfa920aaf0dbf56879a9f.jpg

Ruská diplomacie obvinila tajné služby NATO z toho, že šíří falešné zprávy o ruské operaci na Ukrajině.Západní země podnikají podle slov Zacharovové kroky, které ničí všechna dosavadní pravidla i normy. „Všechny jejich kroky jsou mimo jakékoliv právní normy a pravidla a zcela ničí to, co bylo vytvářeno díky úsilí poválečných generací po celá desetiletí, co fungovalo a mělo zajišťovat mezinárodní stabilitu a řešení otázek a problémů cestou práva, souhlasu a dohody,“ řekla ve vysílání televize Rossija 24.Mluvčí MZV RF přitom upozornila, že tradiční postoj Ruska spočívá ve vedení vyjednávacího procesu, je použitelný i v případě situace kolem Ukrajiny. Demilitarizace a denacifikace UkrajinyVladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byly vyřazovány z provozu vojenská infrastruktura a objekty.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

https://cz.sputniknews.com/20220301/ministerstvo-obrany-rf-oznamilo-blokovani-presunu-ukrajinskych-vojsk-k-azovskemu-mori-17858111.html

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mzv, rusko, nato