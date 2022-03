https://cz.sputniknews.com/20220301/na-ukrajine-pohrozili-preventivnim-raketovym-utokem-na-belorusko-17863451.html

Na Ukrajině pohrozili preventivním raketovým útokem na Bělorusko

Na Ukrajině pohrozili preventivním raketovým útokem na Bělorusko

Ozbrojené síly Ukrajiny mohou zahájit preventivní úder proti Bělorusku, řekl tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny Oleksij Danilov ve vysílání... 01.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-01T20:28+0100

2022-03-01T20:28+0100

2022-03-01T20:28+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

ukrajina

rusko

bělorusko

alexandr lukašenko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/17863427_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_545ecc2875992e88ea46aa56db0d0133.jpg

„Pokud to bude nutné, bude-li k tomu učiněno rozhodnutí vrchního velitele, bude přijato,“ odpověděl Danilov na otázku, proč Ukrajina nezahájí preventivní úder na Bělorusko, odkud údajně „letěly rakety ve směru země“.V reakci na tato obvinění běloruský prezident Alexandr Lukašenko 27. února řekl, že republika nebojuje proti Ukrajině a „žádné rakety tam z našeho území nelétají“, protože to „není třeba“.Zdůraznil, že Minsk je připraven pomáhat jak zraněným ruským vojákům, tak obyčejným Ukrajincům.Demilitarizace a denacifikace UkrajinyVladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byly vyřazovány z provozu vojenská infrastruktura, objekty.VZHLEDEM K MOŽNÉMU BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

https://cz.sputniknews.com/20220301/zelenskyj-uvedl-podminku-jednani-s-ruskem-17862817.html

ukrajina

rusko

bělorusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, rusko, bělorusko, alexandr lukašenko