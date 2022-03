https://cz.sputniknews.com/20220301/na-ukrajine-potvrdili-registraci-prihlasky-do-eu-17853822.html

Na Ukrajině potvrdili registraci přihlášky do EU

Na Ukrajině potvrdili registraci přihlášky do EU

Přihláška na zapojení do Evropské unie už byla zaregistrována, oznámil na Twitteru ukrajinský zástupce při EU Vsevolod Čencov. 01.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-01T08:23+0100

2022-03-01T08:23+0100

2022-03-01T08:24+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

ukrajina

rusko

eu

členství

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/14766897_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a1003936410c7324095e96692d67a191.jpg

Tento dokument včera podepsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.Zelenskyj již dříve promluvil o tom, že Ukrajina má právo na členství v EU. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na to poznamenala, že Kyjev musí prodělat hluboké transformační procesy a že se to nedá uskutečnit za několik měsíců. Rusko přitom vždy trvalo na neutrálním statusu Ukrajiny.Uveďme, že v posledních týdnech se kriticky vyhrotila situace na Donbasu, Kyjev soustředil na linii dotyku větší část armády a posílil ostřelování DLR a LLR s použitím techniky zakázané minskými dohodami. Kvůli hrozbě invaze zahájily úřady republik evakuaci žen, dětí a starších lidí do ruských regionů, vyhlásily všeobecnou mobilizaci a dne 19. února požádaly Rusko o uznání jejich nezávislosti.Dva dny poté, 21. února, ruský prezident Vladimir Putin podepsal výnosy o uznání suverenity LLR a DLR a následně, 24. února, oznámil zahájení speciální operace. V souvislosti s tím ujistil. že Moskva neplánuje okupaci Ukrajiny, ale pouze její demilitarizaci a denacifikaci. Prezident označil za cíl operace ochranu obyvatel DLR a LLR, kteří byli osm let vystaveni genocidě. V reakci na to západní státy zahájily nové kolo sankcí, jež byly prvně vyhlášeny v roce 2014.Ministerstvo obrany RF oznámilo, že ruští vojáci neútočí na ukrajinská města, ale vysoce přesnými prostředky vyřazují z provozu vojenskou infrastrukturu. Podle ruského vůdce bude mít veškerou odpovědnost za krveprolití na svědomí vládnoucí režim na Ukrajině. Vyzval proto ukrajinskou armádu, aby neplnila zločinné rozkazy ukrajinských úřadů, složila zbraně a odešla domů.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

https://cz.sputniknews.com/20220226/zive-vojenska-operace-pokracuje-sily-protivzdusne-obrany-dlr-zachytily-dve-rakety-otr-21-tocka-17814533.html

ukrajina

rusko

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, rusko, eu, členství