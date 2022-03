https://cz.sputniknews.com/20220301/polska-vlada-chce-usilovat-o-uzavreni-plynovodu-nord-stream-17847499.html

Polská vláda chce usilovat o uzavření plynovodu Nord Stream

Polská vláda chce usilovat o uzavření plynovodu Nord Stream

Polský vládní kabinet v souvislosti se situací na Ukrajině se zavázal, že dosáhne uzavření plynovodu Nord Stream 1 a „zablokování budoucnosti“ Nord Stream 2... 01.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-01T07:03+0100

2022-03-01T07:03+0100

2022-03-01T07:03+0100

svět

polsko

nord stream 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/15363615_0:289:2992:1972_1920x0_80_0_0_05e4ddab43f3bf111f3ae3725ca688fe.jpg

Zmiňme, že Nord Stream je exportní plynovod vedoucí z Ruska do Evropy přes Baltské moře. Přímo propojuje Gazprom a evropské spotřebitele a obchází tranzitní země. Podle informací na webu Gazpromu jeho výstavba v Baltském moři začala v dubnu 2010. V listopadu 2011 byla uvedena do provozu první nitka Nord Streamu a v říjnu 2012 pak druhá.Dotyčný také dodal, že Varšava by ráda zpřísnila již přijaté sankce, zejména pak „uzavření Nord Streamu 1 a zablokování budoucího Nord Streamu 2“. „O tom budeme také mluvit,“ podotkl.Müller se také nechal slyšet, že „sankce celého svobodného světa“ proti Rusku mají „efekt“, protože ruské úřady „něco takového nečekaly“.Jak již dříve řekl tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov, západní sankce jsou velmi vážné, ale Rusko se na ně připravovalo předem. Dodal, že vyžadují analýzu a koordinaci útvarů s cílem vyvinout odvetné reakce, které odpovídají zájmům Ruské federace.Situace ve světěUveďme, že v posledních týdnech se kriticky vyhrotila situace na Donbasu, Kyjev soustředil na linii dotyku větší část armády a posílil ostřelování DLR a LLR s použitím techniky zakázané minskými dohodami. Kvůli hrozbě invaze zahájily úřady republik evakuaci žen, dětí a starších lidí do ruských regionů, vyhlásily všeobecnou mobilizaci a dne 19. února požádaly Rusko o uznání jejich nezávislosti.Dva dny poté, 21. února, ruský prezident Vladimir Putin podepsal výnosy o uznání suverenity LLR a DLR a následně, 24. února, oznámil zahájení speciální operace. V souvislosti s tím ujistil. že Moskva neplánuje okupaci Ukrajiny, ale pouze její demilitarizaci a denacifikaci. Prezident označil za cíl operace ochranu obyvatel DLR a LLR, kteří byli osm let vystaveni genocidě. V reakci na to západní státy zahájily nové kolo sankcí, jež byly prvně vyhlášeny v roce 2014.Ministerstvo obrany RF oznámilo, že ruští vojáci neútočí na ukrajinská města, ale vysoce přesnými prostředky vyřazují z provozu vojenskou infrastrukturu. Podle ruského vůdce bude mít veškerou odpovědnost za krveprolití na svědomí vládnoucí režim na Ukrajině. Vyzval proto ukrajinskou armádu, aby neplnila zločinné rozkazy ukrajinských úřadů, složila zbraně a odešla domů.Později Ministerstvo obrany RF zdůraznilo, že ruské ozbrojené síly nezahájily žádné útoky na ukrajinská města: vojenská infrastruktura byla vyřazena z provozu vysoce přesnými zbraněmi. Civilnímu obyvatelstvu podle ministerstva nic nehrozí. Ministerstvo obrany dodalo, že ukrajinská pohraniční stráž „neklade žádný odpor“, v některých případech se ukrajinská armáda vzdává, a poté má možnost vrátit se ke svým rodinám.Připomeňme také, že na Rusko byly následně uvaleny nové sankce, konkrétněna několik největších ruských bank, včetně Sberbank a banky VTB. Řadě státních společností byla omezena možnost zapojení zahraničního kapitálu. Byly zavedeny sankce na dodávky vysoce technologické produkce Rusku. Německo zastavilo certifikaci plynovodu Nord Stream 2. Velká Británie zrušila lety Aeroflotu.V USA a EU se mluví o eventuálním vyloučení Ruska z mezinárodního bankovního systému SWIFT, avšak společné rozhodnutí nebylo zatím přijato. Má jít o jednuz nejtvrdších západních sankcí. V reakci na možnost vyloučení domácích bank ze SWIFT byl v RF vytvořen vlastní systém předání finančních zpráv. Podle posledních údajů se k němu připojilo již 23 zahraničních účastníků z Arménie, Běloruska, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Německa a Švýcarska. Nebyla také zavedena omezení exportu ruských nosičů energie.Ruská vláda prohlásila, že předem připravila akční plán pro případ nové vlny sankcí, a že poskytne jakoukoli podporu byznysu, proti kterému platí sankce, za účelem zajištění nepřetržitého fungování ekonomiky. Vláda rovněž připravuje odvetná opatření, avšak podrobnosti nebyly zatím zveřejněny.VZHLEDEM K MOŽNÉMU BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

https://cz.sputniknews.com/20220228/zeman-by-chtel-aby-cesi-mohli-bojovat-na-ukrajine-proti-rusku-17846552.html

polsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

polsko, nord stream 2