https://cz.sputniknews.com/20220301/prezident-kazachstanu-uvedl-hlavni-pricinu-ukrajinske-krize-17854184.html

Prezident Kazachstánu uvedl hlavní příčinu ukrajinské krize

Prezident Kazachstánu uvedl hlavní příčinu ukrajinské krize

K vojenským akcím na Ukrajině přivedlo neplnění minských dohod, domnívá se prezident Kazachstánu Kasym-Žomart Tokajev. 01.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-01T12:15+0100

2022-03-01T12:15+0100

2022-03-01T12:15+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

ukrajina

kazachstán

kassym-jomart tokajev

prezident

minské dohody

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/17159640_0:0:2835:1595_1920x0_80_0_0_ba6dada36853af2757a8fcb70630bfb2.jpg

„Minské dohody zůstaly na papíře… Geopolitická situace se bezprecedentně vyostřila. Teď už bohužel můžeme mluvit o nezvratnosti této tendence,“ řekl na sjezdu vládnoucí strany Nur OtanDotyčný následně vyzval obě strany konfliktu, aby našly společnou řeč u jednacího stolu.Uveďme, že v posledních týdnech se kriticky vyhrotila situace na Donbasu, Kyjev soustředil na linii dotyku větší část armády a posílil ostřelování DLR a LLR s použitím techniky zakázané minskými dohodami. Kvůli hrozbě invaze zahájily úřady republik evakuaci žen, dětí a starších lidí do ruských regionů, vyhlásily všeobecnou mobilizaci a dne 19. února požádaly Rusko o uznání jejich nezávislosti.Dva dny poté, 21. února, ruský prezident Vladimir Putin podepsal výnosy o uznání suverenity LLR a DLR a následně, 24. února, oznámil zahájení speciální operace. V souvislosti s tím ujistil. že Moskva neplánuje okupaci Ukrajiny, ale pouze její demilitarizaci a denacifikaci. Prezident označil za cíl operace ochranu obyvatel DLR a LLR, kteří byli osm let vystaveni genocidě. V reakci na to západní státy zahájily nové kolo sankcí, jež byly prvně vyhlášeny v roce 2014.Ministerstvo obrany RF oznámilo, že ruští vojáci neútočí na ukrajinská města, ale vysoce přesnými prostředky vyřazují z provozu vojenskou infrastrukturu. Podle ruského vůdce bude mít veškerou odpovědnost za krveprolití na svědomí vládnoucí režim na Ukrajině. Vyzval proto ukrajinskou armádu, aby neplnila zločinné rozkazy ukrajinských úřadů, složila zbraně a odešla domů.Zmiňme, že do pondělního rána bylo zničeno přes 1,1 tisíc objektů: letiště, velitelská stanoviště a radary. Bylo vzato pod kontrolu území kolem Černobylské jaderné elektrárny a Záporožské atomové elektrárny (fungující). Po osmi letech byl odblokován Severokrymský kanál.Operace pokračuje několika směry, Kyjev je od západu zablokován. Detailní mapa ukrajinských regionů, v nichž působí ruští vojáci, nebyla zatím oficiálně zveřejněna. Ruské ozbrojené síly získaly převahu ve vzduchu nad celou Ukrajinou. Na obou stranách jsou hlášeny oběti.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

ukrajina

kazachstán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, kazachstán, kassym-jomart tokajev, prezident, minské dohody