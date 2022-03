https://cz.sputniknews.com/20220301/slovensky-generalni-prokurator-varoval-pred-sluzbou-v-cizim-vojsku-bez-povoleni-17855058.html

Slovenský generální prokurátor varoval před službou v cizím vojsku bez povolení

Slovenský generální prokurátor varoval před službou v cizím vojsku bez povolení

Služba v cizím vojsku bez povolení či aktivní nebo pasivní účast na bojové činnosti organizované ozbrojené skupiny během války na území jiného státu je... 01.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-01T13:03+0100

2022-03-01T13:03+0100

2022-03-01T13:03+0100

slovensko

trest

maroš žilinka

válka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/17103270_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_435d1a030c4c812099c38006fd64646f.jpg

Za službu v cizím vojsku bez povolení hrozí podle zákona dva až osm let odnětí svobody. Během válečného stavu nebo války se možný trest zvyšuje na pět až deset let vězení.Trestným činem je také účast na bojové činnosti organizované ozbrojené skupiny na území jiného státu.Stejný trest hrozí i za podněcování k účasti, žádání o účast někoho jiného, poskytování a přijímání metod nebo technik k výrobě nebo použití výbušnin, střelných či jiných zbraní či nebezpečných látek určených k vedení boje dané skupiny nebo poskytování financí či jiné podpory bojové skupině.Jak přiblížil Žilinka, za organizovanou ozbrojenou skupinu lze považovat uskupení osob organizované obdobně jako armáda, které však není regulární armádou příslušného státu.Válkou se rozumí mezinárodní ozbrojený konflikt nebo zdlouhavý ozbrojený konflikt na území státu mezi vládními orgány a organizovanými ozbrojenými skupinami nebo mezi takovými skupinami navzájem s výjimkou vnitřních nepokojů a napětí, jako jsou vzpoury, izolované a ojedinělé akty násilí nebo jiné akty podobné povahy, připomněl .Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli prostřednictvím sociálních médií vyzval „všechny, kteří se chtějí přidat k obraně Ukrajiny, Evropy a světa“, aby přišli bojovat po boku Ukrajinců, informovala na webu stanice BBC. V prohlášení bylo uvedeno, že cizinci mohou podle ukrajinské legislativy vstoupit do jednotek územní obrany ukrajinské armády, přičemž vzniká samostatná divize nazvaná „mezinárodní legie na územní obranu Ukrajiny“.Český prezident Miloš Zeman v pondělí podpořil, aby Češi mohli jet bojovat na Ukrajinu. Bude ale vyžadovat stanoviska ministerstev obrany a zahraničí. Ve stejný den premiér ČR Petr Fiala uvedl, že by podpořil umožnění účasti českých občanů v bojích na Ukrajině v individuálních případech. Premiér to sdělil po dnešním jednání s šéfy parlamentních komor a opozice. Česká politická scéna je podle něj v postoji k Ukrajině zcela jednotná.Nyní Češi mohou legálně sloužit v cizí armádě pouze v případě udělení výjimky od prezidenta republiky. Bez ní by podle trestního zákoníku dobrovolníkům v cizích ozbrojených silách hrozilo až pět let vězení. Senátor Václav Láska připravuje novelu, která by to měla zrušit. Předložit ji chce vládě a poslancům.Vojenská operace RFPrezident Ruska Vladimir Putin tak ve čtvrtek 24. února oznámil, že na žádost vedoucích představitelů republik Donbasu přijal rozhodnutí o speciální vojenské operaci. Ruský předák zdůraznil, že Moskva neplánuje okupaci ukrajinských území.Ministerstvo obrany RF oznámilo, že ruští vojáci neútočí na ukrajinská města, ale vysoce přesnými prostředky vyřazují z provozu vojenskou infrastrukturu. V televizním projevu k Rusům dodal, že okolnosti „vyžadují rozhodné a okamžité jednání“.Podle ruského vůdce bude mít veškerou odpovědnost za krveprolití na svědomí vládnoucí režim na Ukrajině. Vyzval protoukrajinskou armádu, aby neplnila zločinné rozkazy ukrajinských úřadů, složila zbraně a odešla domů.Později Ministerstvo obrany RF zdůraznilo, že ruské ozbrojené síly nezahájily žádné útoky na ukrajinská města: vojenská infrastruktura byla vyřazena z provozu vysoce přesnými zbraněmi. Civilnímu obyvatelstvu podle ministerstva nic nehrozí. Ministerstvo obrany dodalo, že ukrajinská pohraniční stráž „neklade žádný odpor“, v některých případech se ukrajinská armáda vzdává, a poté má možnost vrátit se ke svým rodinám.VZHLEDEM K MOŽNÉMU BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

https://cz.sputniknews.com/20220228/cesti-vojaci-prevleceni-za-dobrovolniky-rusky-politolog-okomentoval-zemanovu-iniciativu-17851486.html

https://cz.sputniknews.com/20220228/nejvyssi-predstavitel-dlr-denis-pusilin-okomentoval-vznik-cizinecke-legie-na-ukrajine-17850794.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

trest, maroš žilinka, válka