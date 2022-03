https://cz.sputniknews.com/20220301/stanjura-chce-z-rozpoctu-dat-18-miliardy-na-pomoc-uprchlikum-a-ukrajine-17862278.html

Stanjura chce z rozpočtu dát 1,8 miliardy na pomoc uprchlíkům a Ukrajině

Stanjura chce z rozpočtu dát 1,8 miliardy na pomoc uprchlíkům a Ukrajině

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) by chtěl pomoci uprchlíkům z Ukrajiny a vyčlenit na humanitární pomoc této zemi až 1,8 miliardy korun. Navrhne to ve... 01.03.2022, Sputnik Česká republika

Stanjura o této pomoci hovořil na úterním jednání rozpočtového výboru s poukazem na páteční usnesení vlády. Nutno zmínit, že česká vláda v pomoci Ukrajině nezaostává, jelikož spustila již druhý ze čtyř stupňů připraveného plánu pomoci ukrajinským uprchlíkům. Aktuálně počítá s obstaráním pomoci pro 5000 osob.Stanjura uvádí, že 1,5 miliardy korun ministerstvu vnitra poputuje na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny a dalších 300 milionů korun si rozdělí ministerstva vnitra a zahraničí na humanitární pomoc dané zemi. Finance by chtěl ministr financí brát z vládní rozpočtové rezervy.Dodejme, že v současné chvíli je Česko v tzv. rozpočtovém provizoriu, ale kabinet jej chce ukončit nejpozději do konce března. První čtení přepracovaného státního rozpočtu se konalo v polovině února a poslanci tehdy schválili základní parametry finančního rámce.Co se týče návrhu státního rozpočtu na letošní rok, dost se liší od návrhu předchozí vlády. Návrh kabinetu Petra Fialy (ODS) totiž pracuje se schodkem 280 miliard korun, což je o 97 miliard méně, než uváděla ve svém návrhu předešlá vláda Andreje Babiše (ANO). Rozpočet počítá s příjmy 1613,2 miliardy korun a s výdaji 1893,2 miliardy. Počítá s tím, že růst ekonomiky v letošním roce zrychlí na 3,1 procenta z loňských 2,9 procenta. Průměrná roční inflace by se měla zvýšit na 8,5 %.V druhém čtení naplánovaném na pátek ale zákonodárci už nebudou moci tyto parametry měnit, pouze bude možné přesouvat finance mezi jednotlivými kapitolami.VZHLEDEM K MOŽNÉMU BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

