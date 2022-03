https://cz.sputniknews.com/20220301/ti-zmdi-staveji-tanky-a-grady-mezi-civilni-domy-cech-bojujici-za-dlr-promluvil-o-vojenske-operaci-17863674.html

Ti zm*di stavějí tanky a grady mezi civilní domy. Čech bojující za DLR promluvil o vojenské operaci

Ti zm*di stavějí tanky a grady mezi civilní domy. Čech bojující za DLR promluvil o vojenské operaci

Dlouholetého konfliktu mezi republikami DLR a LLR na jedné straně a ukrajinskými vojenskými silami a dobrovolnickými bataliony na straně druhé se účastní i...

V tuzemsku, v České republice, Pavel Botka mající přezdívku Kavkaz, dostal trest dvacet let odnětí svobody kvůli účasti v ozbrojeném konfliktu na Donbasu na straně tzv. separatistů. Avšak to ho zjevně moc nezajímá, protože za svůj domov považuje spíš Donbas, kde strávil poslední léta. Včera portál iDNES.cz udělal to, čeho se možná v současné době obává většina západních médií, a sice zveřejnil rozhovor s člověkem, který bojuje proti ukrajinské armádě a kyjevskému režimu na straně Doněcké lidové republiky. Připomeňme, že v těchto dnes Ruská federace provádí speciální vojenskou operaci na území DLR, LLR a Ukrajiny společně s vojenskými jednotkami Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky, kterou západní země označují za agresi proti Ukrajině.Zcela opačného názoru je sám Pavel Botka, který tvrdí, že veškerou odpovědnost za tuto krizi má ukrajinská vláda. Kyjevu vyčítá například to, že za sedm let nesplnil žádný bod z minských dohod.Během rozhovoru český občan válčící na straně DLR zopakuje tvrzení ruské strany o tom, že Moskva v podstatě neměla na vybranou, když se rozhodla k provedení speciální vojenské operace.Za hlavní a nejnebezpečnější protivníky v současných bojích považuje Botka dobrovolníky z extremistických batalionů, jejichž členové válčí v Donbasu již od začátku tohoto konfliktu mezi Kyjevem a dvěma donbaskými republikami. Čech je totiž označuje za nacisty a připomíná, že mají na svém svědomí válečné zločiny a zločiny proti lidskosti.Podle slov vojáka DLR Ukrajinci bojující na straně Kyjeva používají civilisty jako živý štít.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

