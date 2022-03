https://cz.sputniknews.com/20220301/zastrasovani-a-medialni-lync-na-slovensku-se-chystaji-tvrde-trestat-za-proruskou-propagandu-17860910.html

„Zastrašování a mediální lynč.“ Na Slovensku se chystají tvrdě trestat za „proruskou propagandu“

„Zastrašování a mediální lynč.“ Na Slovensku se chystají tvrdě trestat za „proruskou propagandu“

Slovenská policie začne nově vyhledávat na sociálních sítích příspěvky propagující válku. Trestní zákoník za tento čin ukládá až 25 let vězení či doživotní... 01.03.2022, Sputnik Česká republika

Advokát Peter Kubina je jedním z prvních, kdo upozornil na paragraf 417 Trestního zákonu, který stanoví odnětí svobody na dobu jednoho až deseti let za podněcování k válce, její propagaci nebo jiné podpoře vojenské propagandy. Přísnější trest se ukládá za páchaní této činnosti ve spojení s cizím činitelem nebo za krizové situace.„V současné situaci je tento paragraf i u nás velmi aktuální. Myslím si, že velmi mnoho statusů a videí od více politiků a jiných veřejně činných osob z posledních dnů a týdnů by se do něj v pohodě vešlo, a to … i se slušnou rezervou,“ upozornil Kubina na sociální síti. Advokát uvedl, že podle něj řada takzvaných dezinformačních webů spadá pod účinnost tohoto zákona.K záměru právníků se následně přidala i slovenská NAKA (Národní kriminální agentura Prezidia Policejního sboru Slovenska). Její mluvčí Michal Slivka citoval již zmíněný zákon a uvedl, že se policie bude přiměřeně zabývat vyhledáváním takové trestné činnosti na internetu.Například slovenští politologové a řada médií považují za šiřitele „proruské propagandy“ místopředsedu Směru - SD Ľuboše Blahu, bývalého kandidáta na prezidenta Jána Čarnogurského, ale také bývalého šéfa Národní rady a šéfa SNS Andreje Danka a exposlankyni SNS Annu Belousovou.Značnou kritiku politiků sklidil komentář Jána Čarnogurského v relaci Správy a komentáře na RTVS. Kvůli zveřejnění názoru Čarnogurského v televizním pořadu opustil svůj post šéf zpravodajství RTVS Vahram Chuguryan.Kritici smlouvy o obranné spolupráce DCA ohrožují Slovensko?K dalším osobnostem, které dle politického analytika Grigoriho Mesežnikova přispívají k šíření proruského stanoviska na události v Ukrajině patří Eduard Chmelár, šéf a zakladatel Iniciativy sjednocení za mír. „Od té doby se tato iniciativa aktivizovala vždy, když bylo třeba podpořit Ruskou federaci a její zahraniční politiku. Nikdy ji nekritizovali, naopak kritizovali a útočili na politiku našich spojenců,“ prohlásil Merežnikov pro Noviny PLUS TV JOJ.Podobný postoj měl Chmelár během jednání a podepisování obranné dohody mezi Slovenskem a Spojenými státy, tvrdí analytik. Dle něho Chmelár útočil na slovenské politiky podporující smlouvu a obviňoval je z vlastizrady a z válečného štvaní proti Rusku, čímž údajně napomáhal ruské propagandě na Slovensku.Pod trestní činnost dle právníků mohou spadat i vyjádření místopředsedy Směru- SD Ľuboše Blahy, který vystoupil proti blokování tzv. dezinformačních webů, což dříve schválil parlament NR SR. Odbornice na trestní právo Lucie Kurilovská se domnívá, že podobné názory splňují skutkovou podstatu paragrafu 417. Za trestné považuje Kurilovská také obviňování napadené Ukrajiny, tvrzení o genocidě Rusů a tvrzení, že na Ukrajině a v Kyjevě vládnou Banderovci.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

