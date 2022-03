https://cz.sputniknews.com/20220301/zelenskyj-uvedl-podminku-jednani-s-ruskem-17862817.html

Zelenskyj uvedl podmínku jednání s Ruskem

Zelenskyj v souvislosti s vojenskou operací Ruské federace na Ukrajině prohlásil, že k usednutí k jednacímu stolu s Moskvou je nutné příměří, uvedla v úterý... 01.03.2022

Volodymyr Zelenskyj v souvislosti se speciální operací Ruské federace na Ukrajině vyjádřil naději, že „válka“ nebude trvat dlouho.Volodymyr Zelenskyj řekl, že pokud NATO nebude chtít přijmout Ukrajinu do aliance, bude Kyjev nutně potřebovat bezpečnostní záruky.Zelenskyj v rozhovoru pro Reuters uvedl, že Ukrajina bude požadovat právně závazné bezpečnostní záruky, pokud NATO zavře dveře vyhlídkám země na vstup do aliance.Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že mu americký prezident Joe Biden řekl, že ještě nenastal čas uzavřít vzdušný prostor nad Ukrajinou.Zelenskyj již dříve vyzýval ke zvážení uzavření nebe pro ruské rakety, letadla, vrtulníky a uzavření přístupu Ruska do všech přístavů, průplavů a letišť na světě.Zelenskyj zmínil Bidenův názor na uzavření nebe nad Ukrajinou v rozhovoru pro Reuters.Volodymyr Zelenskyj prohlašuje, že návrh uzavřít nebe nad Ukrajinou neznamená vtáhnout NATO do konfliktu.Demilitarizace a denacifikace UkrajinyVladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byly vyřazovány z provozu vojenská infrastruktura, objekty.VZHLEDEM K MOŽNÉMU BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

