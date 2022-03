Cena ropy Brent poprvé od 30. června 2014 přesáhla 113 dolarů za barel

https://cz.sputniknews.com/20220302/cena-ropy-brent-poprve-od-30-cervna-2014-presahla-113-dolaru-za-barel-17873365.html

Světové ceny ropy zrychlily růst na 7,5 %, cena ropy Brent podle obchodních údajů poprvé od 30. června 2014 přesáhla 113 dolarů za barel. 02.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-02T15:33+0100

Od 16:11 moskevského času (od 14:11 SEČ) cena květnových futures na ropu Brent skočila o 7,53 % na 112,82 USD za barel a pár minut před tím poprvé od konce června 2014 přesáhla 113 USD. Dubnové futures WT vzrostly o 7,5 % na 111,18 USD.Aliance OPEC+ po středečním zasedání uvedla, že v dubnu bude pokračovat v plánovaném zvýšení produkce o 400 000 barelů denně. Příští jednání aliance je naplánováno na 31. března.Připomeňme, že na začátku listopadu Bank of America Corp. (BofA) zvýšila předpovídanou cenu ropy značky Brent na 120 dolarů za barel v polovině roku 2022. Oznámila to agentura Bloomberg s odvoláním na BofA.Kromě toho, růst poptávky po benzínu a také dieselovém a leteckém palivu ve spojení s omezeními zpracujících kapacit může dodatečně urychlit zdražení ropy v roce 2022.Bank of America Corp. založená v roce 1904 je diverzifikovaná finanční instituce. BofA patří do takzvané „velké čtyřky“ amerických bank spolu se svými hlavními konkurenty – Citigroup, JP Morgan Chase a Well Fargo.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

