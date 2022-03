https://cz.sputniknews.com/20220302/ceny-plynu-v-evrope-presahly-hranici-2200-dolaru-za-tisic-metru-krychlovych-17870013.html

Ceny plynu v Evropě přesáhly hranici 2200 dolarů za tisíc metrů krychlových

Ceny plynu v Evropě přesáhly hranici 2200 dolarů za tisíc metrů krychlových

Ceny plynu v Evropě podle londýnské burzy ICE Futures dosáhly hranici 2 226 dolarů za tisíc metrů krychlových a znovu aktualizovaly své historické maximum. 02.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-02T12:11+0100

2022-03-02T12:11+0100

2022-03-02T12:11+0100

svět

evropa

plyn

burza

obchodování

ceny

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/10/06/100680_0:305:3000:1993_1920x0_80_0_0_c8915ab858d55a1ff239220b93ef41fe.jpg

Když se na začátku s dubnovými termínovými komoditami obchodovalo na úrovni ceny 1 500 USD, pak následně ceny dokonce mírně poklesly, brzy ovšem došlo k trvalému růstu a už v 9:58 ceny komodit dosáhly výše 2 226 dolarů za tisíc metrů krychlových, což tvoří částku o 59,4 procenta přesahující vypořádací cenu předchozího dne, jež dosáhla úrovně 1 396,5 USD za tisíc metrů krychlových.Připomeňme, že poslední cenový rekord na trhu termínových komodit byl zaznamenán 21. prosince, kdy se s papíry obchodovalo za 2 100 USD.Evropský trh s plynem trpí již řadu měsíců „horečkou“. Na jaře loňského roku se ceny pohybovaly na úrovni 250 až 300 dolarů za tisíc metrů krychlových, přitom do konce srpna stouply na 600 dolarů, v říjnu poprvé přesáhly tisíc a v prosinci dokonce dvoutisícovou hranici. Dále následoval určitý návrat, ovšem ceny zůstaly trvale vysoké, což nebylo za celou historii provozu plynárenských hubů v Evropě pozorováno.Odborníci to připisovali nízké naplněnosti evropských podzemních zásobníků, omezené nabídce od hlavních dodavatelů a vysoké poptávce po zkapalněném zemním plynu v Asii.Na začátku února se termínové komodity pohybovaly v rozmezí 800 až 1 030 dolarů, avšak následně prudce vyskočily poté, co ruský prezident Vladimir Putin podepsal 21. února dekrety o uznání suverenity Doněcké a Luhanské lidové republiky a 24. února Rusko zahájilo speciální vojenskou operaci k demilitarizaci Ukrajiny. Podle analytiků mohou ceny plynu kvůli „vojenské prémii" nejednou lámat rekordy i nadále.VZHLEDEM K MOŽNÉMU BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

https://cz.sputniknews.com/20220302/tranzit-plynu-pres-ukrajinu-je-i-nadale-na-maximalni-urovni-17867450.html

evropa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

evropa, plyn, burza, obchodování, ceny