Evropská unie zakázala prodej, dovoz a vývoz eur do Ruska. Jsou ale výjimky

Evropská unie zakázala prodej a dodávky eurobankovek do Ruska. Omezení se nedotkne turistů a diplomatů. Informuje o tom portál EU Legislation Portal. 02.03.2022, Sputnik Česká republika

„Je zakázáno prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet bankovky v eurech do Ruska nebo jakékoli fyzické nebo právnické osobě, organizaci nebo orgánu v Rusku, včetně vlády a Centrální banky Ruska nebo pro použití v Rusku,“ praví se ve zprávě.Zákaz se nevztahuje na prodej, dodávky, převod nebo vývoz eurobankovek, pokud jsou potřebné:- pro osobní potřebu občanů cestujících do Ruska nebo členů jejich rodin cestujících s nimi;- pro oficiální účely diplomatických misí, konzulátů nebo mezinárodních organizací v Rusku, které používají imunitupodle mezinárodního práva.Kurz rublu klesl poté, co Evropská unie, Velká Británie a Spojené státy oznámily sankce proti Rusku v souvislosti s vojenskou operací na Ukrajině. Od 28. února Evropská unie zmrazila mezinárodní rezervy a aktiva centrální banky, což regulačnímu orgánu nedovolí „použít vlastní mezinárodní rezervy k oslabení dopadu západních sankcí“.Šéfka centrální banky Elvira Nabiullinová uvedla, že ruský systém bude po uvalení sankcí pokračovat v nepřerušeném provozu. Podle jejích slov systém SWIFT by mohl být nahrazen systémem finančních zpráv.„Karty mezinárodních platebních systémů emitované bankami, na které se vztahují sankce, nadále fungují uvnitř země jako obvykle,“ dodala šéfka ruské centrální banky.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

