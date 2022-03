https://cz.sputniknews.com/20220302/mluvci-ministerstva-obrany-rf-konasenkov-rusti-vojaci-ruska-armada-plni-sve-poslani-se-cti-17878359.html

Mluvčí ministerstva obrany RF Konašenkov: Ruští vojáci, ruská armáda plní své poslání se ctí

Mluvčí ministerstva obrany RF Konašenkov: Ruští vojáci, ruská armáda plní své poslání se ctí

Oficiální zástupce ministerstva obrany Ruské federace Igor Konašenkov okomentoval situaci, spojenou se speciální operací na Ukrajině. Níže uvádíme jeho projev. 02.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-02T20:26+0100

2022-03-02T20:26+0100

2022-03-02T20:44+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

ministerstvo obrany

rusko

ukrajina

speciální operace

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/371/79/3717994_0:191:2907:1826_1920x0_80_0_0_c08e7bda7d5883fc431268d8520f32b1.jpg

„Skupina vojsk Luhanské lidové republiky s palebnou podporou ruských ozbrojených sil pokračuje v úspěšných útočných operacích. Získali jsme kontrolu nad obcemi Krasnyj liman, Torskoje, Kremennaja Varvarovka a Borevenki.Uskupení vojsk Doněcké lidové republiky uzavřelo kruh okolo města Mariupol a ovládlo obce Primorskoje, Priazovskoje, Ševčenko a Berďanskoje.Ozbrojené síly Ruské federace ovládly obce Popovo, Novgorovka, Novomichajlovka a Ljubimovka.Ozbrojené síly Ruské federace přijímají opatření k zajištění bezpečnosti civilního obyvatelstva Ukrajiny.Nacionalistické prapory, které v obytných čtvrtích umístily obrněnou techniku a dělostřelectvo, včetně raketometů, připravují provokace a schovávají se za civilisty.Ve městě Mariuopol ozbrojenci nacionalistického praporu Azov v noci zaminoval výrobní cechy závodu Azovstal. Obyvatelé města nadále pracují v podniku, aniž by věděli, že se nacionalisté chystají vyhodit závod s lidmi do povětří, pokud ruská armáda prolomí obranu města.Nacionalisté zaminovávají i další objekty sociální infrastruktury Mariupolu.Upozorňuji vás na skutečnost, že všichni civilisté, kteří chtějí z bezpečnostních důvodů opustit Mariupol, mohou jít na východ po silnici Mariupol-Širokino.To vše platí i pro obyvatele Kyjeva, kteří mohou opustit město směrem na Vasilkov. Ruští vojáci nekladou žádné překážky k odchodu civilního obyvatelstva.Stejný bezpečnostní koridor byl vytvořen na jihozápadě Charkova ve směru na Ljubotin.Podle informací, které máme, ukrajinské úřady násilně drží velkou skupinu indických studentů v Charkově, kteří chtějí opustit ukrajinské území a odjet do Bělgorodu.Ve skutečnosti jsou drženi jako rukojmí a je jim nabízeno, aby opustili území Ukrajiny přes ukrajinsko-polskou hranici. Nabízejí jim odjet přes území, kde probíhá aktivní bojová operace.Ozbrojené síly jsou připraveny přijmout veškerá nezbytná opatření pro bezpečnou evakuaci indických občanů. A poslat je domů z ruského území vlastními vojenskými dopravními letadly nebo indickými letadly, jak to navrhla indická strana.Včera v oblasti obce Barodjanka západně od Kyjeva jednotky Ozbrojených sil Ruské federace zničily tři takzvané „džihád-mobily“ naplněné velkým množstvím výbušniny. Dva u vesnice Barodjanka a jeden u vesnice Makarov na Žytomyrské dálnici.Teroristé poslali auta do bojových sestav ruských jednotek. Jeden z ozbrojenců vyskočil z auta. Palba ruského protitankového raketového systému a velkorážného kulometu „džihád-mobily“ a ozbrojence zničily.Ozbrojené síly Ruské federace pokračují v útocích na vojenskou infrastrukturu Ukrajiny.Celkem bylo během operace zasaženo 1 533 objektů, z toho 54 velitelských stanovišť a komunikačních center Ozbrojených sil Ukrajiny, 39 protiletadlových raketových systémů S-300, Buk M-1 a Osa a 52 radarových stanic.Dále bylo zničeno 47 letadel na zemi a 13 letadel ve vzduchu, 484 tanků a jiných bojových obrněných vozidel, 63 raketometů, 217 polních děl a minometů, 336 kusů speciálních vojenských vozidel a 47 bezpilotních letounů.Mezi nacionalisty a vojáky Ukrajiny jsou ztráty: více než 2 870 mrtvých a asi 3 700 zraněných. Pouze podle potvrzených údajů je počet zajatých ukrajinských vojáků 572 lidí.Mezi našimi vojáky účastnícími se speciální vojenské operace jsou bohužel ztráty.498 ruských vojáků zemřelo při výkonu služby. Rodinám obětí je poskytována veškerá možná pomoc.1 597 našich vojáků bylo zraněno.Chci ještě jednou zdůraznit, že ani branci, ani kadeti vzdělávacích institucí ruského ministerstva obrany se speciální operace neúčastní.Informace šířené mnoha západními i jednotlivými ruskými médii o údajně „nevyčíslitelných“ ztrátách ruské skupiny jsou záměrnou dezinformací.Ruští vojáci a důstojníci prokazují odvahu, statečnost a hrdinství během speciální vojenské operace.Posádka jednoho z ruských tanků pod velením vrchního seržanta Nimčenka na přední linii dobře mířenou palbou zničila devět obrněných vozidel (6 tanků a 3 BTR-80) a také více než 90 nacionalistů.Další posádka tanku pod velením velitele tankové roty nadporučíka Starostina, která odrážela útok výrazné přesily nepřátelských sil, zničila osm obrněných vozidel (BTR-80) a více než 100 nacionalistů, čímž jim zabránila v průlomu na přepravu přes řeku.Během bitvy byl ruský tank napaden americkým Javelinem. Posádka utrpěla granátový šok, ale z bitvy neprchla. Po ujištění, že zařízení je v dobrém stavu, byly dobře mířenou palbou zničeny další dva nepřátelské tanky.I nadále budeme pravidelně přinášet informace o hrdinech a hrdinství ruské armády.Ruští vojáci, ruská armáda plní své poslání se ctí. Eliminuje skutečnou hrozbu pro Rusko, která donedávna vycházela z území Ukrajiny. Z území, na kterém se proti vůli ukrajinského lidu měly v blízké budoucnosti objevit základny NATO, jaderné zbraně a jejich nosiče.Vlast bude zachráněna.“VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

rusko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ministerstvo obrany, rusko, ukrajina, speciální operace