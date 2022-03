https://cz.sputniknews.com/20220302/mzv-rf-slib-prijmout-ukrajinu-do-nato-je-casovanou-bombou-ktera-v-konecnem-dusledku-vybuchne-17872934.html

MZV RF: Slib přijmout Ukrajinu do NATO je časovanou bombou, která v konečném důsledku vybuchne

MZV RF: Slib přijmout Ukrajinu do NATO je časovanou bombou, která v konečném důsledku vybuchne

Náměstek ruského ministra zahraničí Alexandr Gruško zdůraznil, že Moskva víckrát varovala před důsledky snahy členů Severoatlantické aliance přijmout Ukrajinu... 02.03.2022, Sputnik Česká republika

Ruská strana opakovaně podotýkala, že současná krize na Ukrajině byla způsobena ignorováním ruských bezpečnostních zájmů ze strany USA a jejich spojenců v rámci NATO, které usilovaly o zajištění vlastní bezpečnosti na úkor bezpečnosti Ruské federace. Jablkem svaru především byly náznaky toho, že Ukrajina má plné právo a všechny možnosti k tomu, aby se v budoucnu stala členem Severoatlantické aliance, což by bylo pokračováním rozšíření NATO na východ, které je pro Rusko zcela nepřijatelné.Dnes náměstek ruského ministra zahraničí Alexandr Gruško označil sliby Západu přijmout Ukrajinu do NATO za časovanou bombu na mezinárodní scéně.Ruský diplomat také uvedl, že snaha vybudovat v Evropě bezpečnostní strukturu výhradně na základě NATO nepříspěje ke stabilizaci situace na kontinentu.Vojenská samostatnost EvropyNáměstek ruského ministra zahraničí Alexandr Gruško tvrdí, že Moskva nemá nic proti tomu, aby Evropská unie posilovala vlastní vojenský potenciál, avšak to není v zájmu Washingtonu.VZHLEDEM K MOŽNÉMU BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

nato, ukrajina, rusko, rozšíření