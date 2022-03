https://cz.sputniknews.com/20220302/nemecko-prohlasilo-ze-je-pripraveno-prerusit-dodavky-plynu-z-ruska--17871043.html

Německo prohlásilo, že je připraveno přerušit dodávky plynu z Ruska

Německý ministr hospodářství Robert Habeck oznámil, že stát je připraven zastavit dodávky plynu z Ruska. Dodávky energetických zdrojů z Ruska pokračují, ale v... 02.03.2022, Sputnik Česká republika

2022-03-02T14:24+0100

2022-03-02T14:24+0100

2022-03-02T14:24+0100

svět

usa

rusko

těžba

německo

plyn

energetická bezpečnost

„Jsme na to připraveni," odpověděl Habek na otázku, co by udělalo Německo, kdyby ruská strana zastavila dodávky plynu. Ministr dodal, že „zajišťujeme přípravy pro nejhorší případ, ale ten zatím nenastal, protože Rusové nadále dodávají suroviny do celého světa“.Šéf německého ministerstva hospodářství doplnil, že probíhají předběžné diskuse na téma dodávek LNG do Německa, nejde přitom o americké firmy.„Pokud se ptáte, odkud by měl plyn pocházet, tak podniky, které se chtějí podílet na plánovaném přijímacím terminálu LNG (v Německu, pozn. red.), se nezaměřují, to mohu říci jasně, na americký plyn... těžený metodou frackingu neboli hydraulického štěpení. Mohou si volně kupovat plyn na světovém trhu tam, kde chtějí. Předběžná jednání o dodávkách, se kterými jsem seznámen, neprobíhala s americkými společnostmi. Žádný tlak (ze Spojených států, pozn. red.) zde není,“ uvedl ministr.Na otázku, zda by mělo Německo spolupracovat s USA v energetickém sektoru, Habek řekl: „Absolutně ne."„Samozřejmě USA mají své zájmy, nebuďme naivní. Konkrétně v oblastech, které jsou v mé kompetenci, v obchodní a energetické politice, USA dodržují vlastní zájmy, je výrazná tendence v politice „kupuj americké zboží“, tedy obchod ve prospěch vlastních produktů, protekcionismus. Toto není politické a ekonomické uspořádání, o které usilujeme. Však máme společné hodnoty a Američané by měli Evropě v této situaci pomoci,“ prohlásil německý ministr.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

usa, rusko, těžba, německo, plyn, energetická bezpečnost