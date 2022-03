https://cz.sputniknews.com/20220302/polsko-pozadalo-ek-aby-mu-povolila-embargo-na-ruske-uhli-17870784.html

Polsko požádalo EK, aby mu povolila embargo na ruské uhlí

Polsko požádalo EK, aby mu povolila embargo na ruské uhlí

2022-03-02T18:27+0100

2022-03-02T18:27+0100

2022-03-02T18:27+0100

„Jsme připraveni to udělat každý den a každou chvíli. Potřebuji od Evropské komise jen jedno. Potřebuji jenom slib, že Polsko nebude za tento krok potrestáno, protože zavedení embarga je součástí mezinárodního obchodu, který je kompetencí na úrovni Evropské komise,“ řekl Morawiecki.„Potřebuji jenom slib ze strany Evropské komise, že Polsko nebude za toto opatření potrestáno a budeme hned připraveni zavést embargo na ruské uhlí,“ dodal polský premiér.Polsko se domlouvá s Austrálií na dodávkách uhlí, aby se zřeklo ruského, prohlásil Morawiecki.„Polsko se rozhodně vyslovuje pro co možná nejpřísnější sankce. Dnes ráno jsem o tom mluvil s australským premiérem. Součástí balíku sankcí má být blokáda různého druhu uhlovodíkových surovin z Ruska, tedy ropy, plynu a uhlí. Žádám ještě jednou Evropskou komisi, aby se rozhodla pro embargo na ruské uhlí. Pak Polsko okamžitě zastaví dovoz ruského uhlí,“ řekl Morawiecki.O minulém víkendu iniciovaly západní země další sankce vůči Rusku. V souvislosti s operací RF na Ukrajině zakázala EU jakýmkoli ruským letadlům přistání, vzlety a přelety nad územím EU. Doplňuje to zákaz dodávek do Ruska civilních letadel a součástí pro ně.Bylo kromě toho oznámeno, že EU zakázala operace spojené s řízením rezerv a aktiv Centrální banky Ruska. Členské státy EU budou moci provádět transakce s bankou Ruska, bude-li to „naprosto nutné“ pro zajištění finanční stability. Šéf diplomacie EU Josep Borrell prohlásil, že přibližně polovina finančních rezerv Centrální banky RF bude zablokována díky novým sankcím EU.Jak oznámila německá vláda, všechny ruské banky, na něž už byly uvaleny sankce mezinárodního společenství a v případě nutnosti také jiné ruské banky, budou vyloučeny ze systému finančních transakcí SWIFT.Úřady RF podnikly odvetná opatření, zrcadlově zakázaly lety evropských přepravců přes území Ruska. Ministerstvo financí a Centrální banka RF rovněž prohlásily, že sledují situaci na finančním trhu. Pro zajištění stability Centrální banka mimořádně zvýšila v pondělí klíčovou sazbu na rekordních 20 % a pozastavila dražby s akciemi a ministerstvo financí exportéry zavázalo, aby prodávali 80 % valutového zisku. Ministr financí Anton Siluanov přitom prohlásil, že všechny sociální výdaje rozpočtu budou provedeny a že banky budou v případě nutnosti kapitalizovány dodatečně.Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov sdělil, že se v Ruské federaci prováděla po dost dlouhou dobu systematická příprava na možné sankce včetně těch nejtěžších, na něž naráží Rusko nyní. Když odpovídal na otázku, zda bude Rusko reagovat zrcadlově na sankce, které byly na něho uvaleny, řekl, že odvetná opatření Ruska se budou podnikat především s ohledem na účelnost a na zájmy Ruska.VZHLEDEM K BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

