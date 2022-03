https://cz.sputniknews.com/20220302/putin-podepsal-narizeni-o-opatrenich-k-urychleni-vyvoje-it-v-rusku-17872755.html

Putin podepsal nařízení o opatřeních k urychlení vývoje IT v Rusku

Putin podepsal nařízení o opatřeních k urychlení vývoje IT v Rusku

Dle tiskové služby Kremlu prezident Vladimir Putin podepsal nařízení o opatřeních k zajištění urychleného rozvoje informačních technologiích v Ruské federaci... 02.03.2022, Sputnik Česká republika

Ruský prezident Putin podepsal dekret „O opatřeních k zajištění urychleného rozvoje informačních technologiích v Ruské federaci,” uvádí se v prohlášení.Zveřejněný oficiální dokument také stanoví: „Poskytnout občanům Ruské federace pracujícím v akreditovaných organizacích právo na odklad povolání do vojenské služby před dosažením věku 27 let (po dobu působení v těchto organizacích). Kategorie občanů Ruské federace, kterým se uděluje nárok na získání zmíněného odkladu a postup pro udělení těchto práv určuje vláda Ruské federace“.Dnes Americká společnost Apple oznámila, že pozastavuje prodej výrobků v Rusku a omezuje přístup k aplikacím RT a Sputnik mimo Rusko. Dle prohlášení korporace Apple Pay a další služby byly omezeny. Připomínáme, že 24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu. Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byly vyřazovány z provozu vojenská infrastruktura, objekty protivzdušné obrany, vojenská letiště a letectvo Ozbrojených sil Ukrajiny.VZHLEDEM K MOŽNÉMU BLOKOVÁNÍ SPUTNIKU V ČR DOPORUČUJEME ČTENÁŘŮM SLEDOVAT NÁŠ KANÁL NA JEDNÉ Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH CHATOVACÍCH APLIKACÍ TELEGRAM, NA KTERÉM VÁM BUDEME PŘINÁŠET AKTUÁLNÍ ZPRÁVY A ZAJÍMAVÁ VIDEA.

