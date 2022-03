Rusko nechce, aby bylo donuceno zmačknout jaderné tlačítko, prohlásila Zacharovová

„My vycházíme z toho, že tento apokalyptický scénář nikdy nebude uskutečněn, a to pod žádnou záminkou ani v žádných podmínkách…Myslím si, že vy jste si nás spletl s někým jiným. Co se týče možnosti použití jaderných zbraní, tak jsme už několikrát vymezovali naši pozici. Možná si nás pletete s USA, ale Ruská federace to nikdy netvrdila,” odpověděla Zacharovová na otázku novináře o možnosti použití Ruskem jaderných zbraní.